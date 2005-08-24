مهدي زاهدي مهمترين برنامه هاي خود را تشريح كرد: گسترش آموزش از راه دور// تشكيل ISI اسلامي و منطقه اي// توجه به مهندسي فرهنگي

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" زاهدي در جلسه عصر امروز مجلس شوراي اسلامي در دفاع از برنامه هاي خود، اهداف و رويكردهايش را در 11 بند اعلام و تاكيد كرد: تعميق باورها و ارزش هاي ديني و نگرش خدا محوري در تحقيقات و فناوري از مهم ترين برنامه هاي من است.

وي با اشاره به اين كه خدا نور است و علم در خداست گفت: اگر به سرچشمه لايزال الهي متصل شويم علم را به دست مي آوريم .



وي با اشاره به حديثي از پيامبر اكرم مبني بر اينكه اگر دانش درثريا همباشد ايرانيان ان را بدست خواهند آورد و گفت : در برنامه اينجانب كه تمام دانشگاه هاي ايران در تدوين آن دخالت داشته اند، هدف اين است كه به علم مورد اشاره پيامبردست پيدا كنيم و در اين زمينه مستقل باشيم .



زاهدي با تاكيد بر لزوم بومي سازي علم و دستيابي به علمي كه ايران را حتي در عرصه هاي سياسي قدرتمند سازد، نمونه بومي كردن علم را بحث فناوري اتمي خواند و گفت : جوانان كشور به دانش فناوري هسته اي دست پيدا كرده اند و ما اينگونه به دنبال اين هستيم كه با علم در جهان قدرت نمايي كنيم.

وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري ادامه داد: اگر شما در اين مجلس به من اعتماد كرديد و راي داديد، بحث علم بومي را با تمام توان جلو خواهم برد تا به جايي برسيم كه در مذاكرات سياسي، طرف ها روي ما حساب باز كنند، نه اينكه با نگاه حقيرانه به ما بنگرند.

وي برنامه خود را كاملا اجرايي خواند و گفت كه "اجراي برخي از اين طرح ها حتي نيازي به پول ندارد و فقط نيازمند مديريت است".

زاهدي اولويت هاي فرهنگي آموزشي پژوهشي فناوري و ساختاري را از مباحث كاربردي برنامه خود خواند و در تشريح بحث فرهنگي برنامه خود گفت : مقام معظم رهبري 10 سال قبل بحث شبيخون فرهنگي را بيان كردند، اما مسوولان ذيربط روي آن كار نكردند و امروز نتيجه آن را در جامعه مي بينيم.

وي در خصوص راهكار مقابله با اين وضع اظهار داشت : رهبر فرزانه و فهيم و انديشمند و فرهنگي ما طراحي راهكار آن را به ما ارايه دادند و آن بحث مهندسي فرهنگي بود و معتقدم اگر اين رهنمود مقام معظم رهبري را دنبال كنيم ، بسياري از مشكلات و معضلات فرهنگي ما حل مي شود.

زاهدي تصريح كرد: سه جايگاه ويژه براي مقابله با شبيخون فرهنگي از راه مهندسي فرهنگي طراحي شده است؛ يكي اتاق هاي فكر، ديگري مركز مهندسي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و سوم خط مقدم اجرايي طرح ها كه دانشگاه ها و صدا و سيما و سازمان تبليغات اسلامي مي باشند.

وي تقويت نگاه دين باور و فرهنگي در دانشگاه ها، حمايت از حقوق و آزادي هاي قانومند و شئون اسلامي دانشگاهيان، عدم محدوديت براي فعاليت دانشجويي در چارچوب قانون، تقويت شوراي نقد كتب، ميدان دادن به دانشجو به عنوان يك فرصت و نه به عنوان يك آفت يا تهديد را از ديدگاه هاي خود در حوزه مديريت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بر شمرد.

زاهدي در بخش ديگري از سخنانش گفت: ممكن است برخي جريانات سياسي بخواهند از دانشجويان سوء استفاده كنند، اما دانشجوي ما پاك و حافظ و پشتيبان نظام است.

وي در پاسخ به انتقاداتي كه در خصوص معاونان وي مطرح مي شود، اظهار داشت: در حضور جمع قسم مي خوردم كه خودم از معاونانم خبر ندارم ، ديگران چگونه خبر دارند كه من هم نمي دانم.

وزير پيشنهادي علوم سطح علمي بالا، مردم داري، مهرورزي، پي گير بودن، ساده زيستي، نداشتن سوء سابقه اخلاقي، متفكر و عملگرا بودن، مشورت پذير و داراي مقبوليت نسبي بودن در بين دانشگاهيان را به عنوان ملاك هاي خود براي انتخاب معاونانش بر شمرد.

زاهدي تصريح كرد كه "با انتخاب چنين مديراني راهكارها به مرحله اجرا در خواهد آمد".

وي دانشجو، استاد و رشته هاي تحصيلي و دروس آن را سه كليد اصلي در حوزه آموزش بر شمرد و گفت : آنچه در يك نگرش ايده آل و فراخ مي دانيم اين است كه در سال جاري پوشش دانشجويي مي تواند 25 درصد باشد كه در برنامه چهارم به 30 درصد مي رسد و 70 درصد پوشش تحصيلي كم داريم اين مساله بايد حل شود كه ما براي حل اين مساله راهكار داريم.

زاهدي يكي از كارهاي مهم قابل انجام براي پاسخ به تقاضاي تحصيل عالي را ساماندهي پذيرش دانشجو خواند و گفت: اين به معناي حذف كنكور نيست . بايد شيوه هاي نوين را بكار ببريم. بايد به سمت دانشگاههاي مجازي حركت كنيم و دانشگاهها را به داخل خانه ها بكشيم.

وي داوطلبان علوم انساني را نسبت به نياز كشور بيش از اندازه دانست و گفت بايد بر اساس نيازها در اين خصوص تعديل صورت گيرد.

وي به عدم توازن بين كارداني و كارشناسي در كشور اشاره كرد: در دنيا اينطور نيست كه كاردان كمتر از كارشناس تربيت شود.

زاهدي در خصوص مشكلات استادان در كشور گفت: تعداد اعضاي هيات علمي در دانشگاه در دنيا بطور استاندارد يك به 12 و در ايران يك به 40 است.

بايستي راهكاري فراهم كنيم كه جذب هيات علمي تسريع يابد بايد در اين زمينه بن بست ها شكسته شود.

وي با بيان اينكه براي حل اين معضل راهكارهاي مناسبي پيدا كرده ايم كه بايد با مشورت مجلس عملي گردد، عدم توازن سطح علمي را از ديگر مشكلات اساتيد برشمرد و افزود: تكيه بر ISI براي ارتقاي سطح علمي، بومي نيست و اگر كارشناسان ايران كار علمي خاص مثل آنجه در فن آوري هسته اي انجام شده است صورت دادند بايد ارتقاي سطح داده شوند.

وي تصريح كرد به واسطه ISI در علوم انساني و فني و مهندسي و كشاورزي خيلي ها دچار مشكل ارتقا هستند.

وي با اشاره به تاكيد رهبري به ISI اسلامي گفت: بايد با شاخص هاي مبتني به فرهنگ و معيارهاي ديني ISI منطقه اي تعريف كنيم.

وي با بيان اينكه مهاجرت نخبگان منافعي كه براي ساير كشورها داشته معادل 3 سال درآمد نفتي كشور ماست گفت : بايستي هم و غم را جزم كنيم كه آنچنان شرايط را براي حضور آنان خوب كنيم كه آنها ميل به رفتن نداشته باشند بايد كاري كنيم كه آنها كه رفته اند تشويق شوند و باز گردند.

وي در پايان با اشاره به انتقادات عماد افروغ نسبت به مدارك علمي اش گفت: در حضور نمايندگان مجلس خداي را شاهد مي گيرم آنچه در شرح حال بنده آمده عين واقعيت است حاضرم راجع به تك تك آنها صحبت كنم من حاضرم وزير نشوم ولي تهمتي كه به بنده شد را نمي توانم تحمل كنم.

وي افزود مي گويند من اعلام كرده ام كه بهترين رياضي دان دنيا هستم در حاليكه من چنين ادعايي نداشته ام.

زاهدي توضيح داد: انجمن رياضي دنيا هر چهار سال يكبار مطابق استانداردهاي موجود رياضي دانان برتر را معرفي مي كند و اين افتخاري براي كشور عزيزمان است كه اسم من و جمعي از رياضي دانان در آن ثبت شده است.

وي در پايان تاكيد كرد: اعتقاد قلبي دارم به اينكه اهل مشورت هستم و نظر جمعي هميشه بر من حاكم است.

زاهدي با بيان اينكه بر پيشاني عماد افروغ منتقد خود بوسه زده است گفت: به اين وسيله نشان دادم كه آزاد انديشي فكري و اينكه ما به دنبال كرسي هاي آزاد انديشي و نقد اسلامي هستيم از ديدگاه اسلام يعني چه؟