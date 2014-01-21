لزوم بودجه ریزی متناسب با نیازهای اساسی گیلان / شتاب بخشی به روند اجرای پروژه ها بزرگ در استان

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه ریزی بیشتر به مطالعه آثار مصارف دولتی و مالیات ها بر اقتصاد هر جامعه ای می پردازد و با تعیین درآمدها و هزینه ها، توان میان دخل و خرج کشوری و استانی را برقرار می سازد.

مقایسه ظاهری بودجه کشورهای مختلف نشان می دهد که حجم مالی مصارف عمومی بر اساس سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی بطور دائم در حال تغییر است و میزان مخارج بستگی به بودجه دارد که زمینه های توسعه را فراهم می کند .

بحث بودجه سال 93 از مسائل با اهمیتی است که همواره مورد توجه صاحبنظران و دست اندرکاران بخش های دولتی و غیر دولتی بوده زیرا سرنوشت مالی کشور را در طول یکسال مشخص و ترسیم می کند.

یک شهروند لاهیجانی در این خصوص به مهر گفت: بودجه استانهای کشور باید بر اساس توسعه عدالت در مناطق مختلف توزیع شود.

مهمترین اصل در بودجه ریزی کشور توجه به سند چشم انداز کشور است

نعمت رجبی افزود: مهمترین اصل در بودجه بندی کشور توجه به سند چشم انداز کشوراست که این امر باید همزمان و همراه با شاخص ها و محورهای اصلی سند چشم اندازو رعایت سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از دیگر مسائل مورد توجه در بودجه سال آینده است تا به واسطه اجرای این مهم گسترش عدالت در جامعه صورت گیرد.

این شهروند لاهیجانی ادامه داد: در قانون بودجه سال 93 باید به مناطق روستایی توجهی ویژه شود چون روستاها کانون تولید در کشور به شمار می روند.

وی همچنین با اشاره به طرح های مهم عمرانی و زیرساختی در لاهیجان یادآوردشد: این شهرستان به لحاظ کشاورزی و گردشگری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

یک شهروند آستارایی نیز به مهر گفت: با توجه به اولویت های گیلان به ویژه این شهرستان مرزی مسئولان با اختصاص بودجه مکفی با هدف اجرای طرح های عمرانی و توسعه کشاورزی زمینه ارتقای منطقه را فراهم آورند.

علیرضا محمودی با بیان اینکه آمار بیکاری در گیلان نسبت به متوسط کشوری بسیار بالاتر است، افزود: دولت باید در بودجه سال 93 در این زمینه چاره اندیشی کند.

وی اذعان داشت: علاوه بر این گیلان در بخش کشاورزی، گردشگری، صنعتی و خدمات دارای قابلیت های منحصر به فردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یک شهروند رودباری هم به مهر می گوید: گیلان به دلیل داشتن موقعیت های بی نظیر برای سرمایه گذاری باید در بودجه سال آینده بطور ویژه مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

محمد حسین کمالی افزود: اختصاص اعتبارات لازم برای تکمیل ساخت راه آهن، احداث 11 کیلومتر آزاد راه رشت – قزوین، سد شهربیجار و غیره را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد.

وی اظهارداشت: ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی گیلان امروز به یک برنامه ريزي اصولي و علمي نيازمند است.

سالانه بودجه لازم و مکفی به گیلان اختصاص نمی یابد

یک شهروند رشتی که خود را کارمند معرفی کرد به خبرنگار مهر گفت: بودجه عمده ترین ابزار توسعه برنامه ها و سیاست های دولت است به عبارت دیگر بودجه درخواست منابع و وجوه برای اداره امور دولت است.

حسن حبیب زاده افزود: بودجه بندی و تخصیص منابع و امکانات مالی مورد نیاز ضامن اجرای تمامی برنامه ریزی های اقتصادی است بدین ترتیب در هر برنامه ریزی اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به تخصیص اعتبارات لازم در زمان های تعیین شده باید توجه شود.

وی اظهارداشت: با توجه به توانمندی های گیلان بودجه لازم به این استان زیبایی شمالی اختصاص نمی یابد بنابراین نمایندگان مردم در خانه ملت باید در این زمینه بیشتر تلاش کنند.

این شهروند گیلان ادامه می دهد: بودجه و حمایت های دولت نقش مهمی در توسعه زیرساخت ها در تمامی عرصه های کشاورزی، گردشگری، صنعتی، آموزشی، تجاری ، تحقیقاتی و غیره دارد.

وی یادآورشد: گیلان در اغلب زمینه ها از عدم توسعه یافتگی به شدت رنج می برد بنابراین مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

بدون شک دستیابی به اهداف توسعه، خروج از وابستگی ها و مشکلات ناشی از اقتصاد متکی به نفت نیازمند بودجه و برنامه ریزی واقع بینانه و خرد محور است.

تدوین بودجه دقیق و کارشناسانه که با مشارکت متخصصان و نخبگان تهیه می شود دستگاه های اجرایی را در استفاده از امکانات و مزیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری توانمندتر می سازد و مدیران را در راستای حرکت در مسیر توسعه و تحقق اهداف برنامه یاری می رساند.

عضو ثابت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: گیلان در شمال ایران اسلامی به دلیل قرار گرفتن در ساحل بزرگترین دریاچه جهان، مسیر اقتصادی کریدور شمال – جنوب، هم مرز بودن با جمهوری های تازه استقلال یافته آسیایی میانه، نزدیکی به قاره اروپا و داشتن بنادر فعال ، مراکز صنعتی، علمی، دانشگاهی، بهداشتی و درمانی مجهز، تولیدات متنوع زراعی، باغی، دامی و شیلاتی و مناطق سیاحتی از مزیت های اقتصادی، تجاری، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برخوردار است.

بودجه می تواند در مورد اهداف اقتصادی بسیار تاثیر گذار باشد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی افزود: با استفاده صحیح از این توانمندی ها و بودجه ریزی متناسب با نیاز بخش های مختلف، گیلان قادر خواهد بود به کمک نیروی انسانی کارآمد خود علاوه بر دست یافتن به اهداف چشم انداز سهم بیشتری در اقتصاد کلان کشور ایفا کند.

وی اظهارداشت: اگرچه در سال های اخیر با بودجه و برنامه ریزی های صحیح و بکارگیری الگوهای مناسب تر ؛ فعالیت های اقتصادی، عمرانی، صنعتی و کشاورزی در استان شاهد رشد قابل قبولی بوده است لیکن هنور ناکافی بودن بودجه برخی از دستگاه های اجرایی زمان اجرا یا تکمیل و پایان تعداد پروژه های بزرگ را به تعویق انداخته و طولانی شدن مدت زمان اجرای این طرح ها مشکلاتی را به همراه آورده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با برنامه ریزی واقعی، تلاش مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان مردم در خانه ملت برای افزایش بودجه روند اجرای این طرح ها در استان شتاب بیشتری بگیرد و با بهبود شرایط عمران و آبادانی، رفاه عمومی افزایش یابد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: کشور دارای یک برنامه بلند مدت با عنوان چشم انداز 20 ساله، یک برنامه میان مدت به عنوان برنامه توسعه پنجساله و یک برنامه کوتاه مدت تحت عنوان بودجه سالیانه است.

ایرج ندیمی افزود: بودجه نقش مهمی در تحقق حماسه اقتصادی دارد به همین دلیل در پیوست بودجه سال 92 بخش عمده ای از احکام و سیاست گذاری ها به حوزه اشتغال و تولید اختصاص یافت چون یک ضرورت بود.

وی اظهارداشت: در قانون بودجه امسال در زمینه مقررات زدایی، کاهش موانع سرمایه گزاری، بهبود فضای کسب و کار و غیره بطور عام در کمیسیون اقتصادی و بصورت خاص در کمیسیون تلفیق به این رویکرد توجه شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه یک سند مالی است، دولت دخل و خرج منابع و مصارف خود را طبق قانون و حقوق اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

بودجه کشور باید بر اساس شرایط روز تدوین شود

وی ادامه داد: دو سیاست مهم یکی کاهش بودجه های جاری ( میزان و سهم) و دیگری کاهش وابستگی بودجه به نفت در برنامه ها دنبال می شود.

ندیمی یادآورشد: فروش نفت در ایران دیگر همانند سنوات گذشته به دلیل سیاست های برنامه ای که تابع سیاست های کلی نظام تدوین شده است و همچنین ضرورت ها زمانی نخواهد بود.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان هم گفت: رویکرد مجلس شورای اسلامی حرکت به سمت طرح های عمرانی و کاهش بودجه های جاری است.

محمد حسین اصغریان افزود: تسریع پروژه های عمرانی در گیلان با افزایش سهم بری از بودجه ملی و حمایت جدی از بخش خصوصی امکان پذیر است.

وی همچنین افزایش بودجه عمرانی و توسعه زیرساخت ها را از نیازهای اساسی گیلان دانست و اظهارداشت: جبران عقب افتادگی های استان در بسیاری از حوزه ها نیازمند بودجه و اعتبارات ملی است.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان توجه مسئولان به این مهم را امری ضروری دانست و بر توسعه عمرانی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و ورزشی استان تاکید کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه از اعطای تسهیلات 600 میلیارد تومانی بانکی برای تکمیل ساخت پروژه فاضلاب صنعتی این شهر خبر داد و گفت: تکمیل ساخت این پروژه از مطالبات به حق مردم است.

جبار کوچکی نژاد همچنین با بیان اینکه ساخت این پروژه با اعتبارات دولتی سال ها بطول می انجامد، اظهارداشت: با این میزان تسهیلات می توان پروژه فاضلاب را تکمیل کرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه روند ساخت سد پلرود شهرستان رودسر بسیار کند است، گفت: این سد از سوی قرارگاه خاتم در حال احداث بوده و نیاز به اعتبارات بیشتری دارد.

وی در ادامه روند پیشرفت فیزیکی سد پلرود را 30 درصد اعلام کرد و افزود: این سد نقش مهمی در شکوفایی کشاورزی منطقه دارد.

کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش سایر درآمدها می شود

کوچکی نژاد با تصریح اینکه قدمت سد شفارود به قدمت انقلاب اسلامی می رسد، اظهارداشت: این سد نیز باید بصورت فاینانس به مرحله اجرا در آید در غیر این صورت منابع کشور برای ساخت این پروژه پاسخگو نیست.

وی گفت: علاوه بر بودجه عادی دولت منابع دیگری همچون فاینانس، وام، فروش اموال اضافی، اوراق مشارکت، سهام، صندوق توسعه ملی غیره می توان به پروژه های عمرانی تزریق و باعث رشد و توسعه در استان شد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی ردیف های بودجه سال گذشته نشان می دهد متاسفانه دستگاه های اجرایی گیلان در این بخش نتوانسته اند منابع جذب کنند.

وی همچنین با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، اظهارداشت: لازمه بهره مندی بیشتر از این منابع ایجاد بسترهای مناسب از سوی مسئولان اجرایی در استان است.

به هر حال شتاب بخشی به زیر ساخت های گیلان در عرصه های مهم کشاورزی، گردشگری، صنعتی، شیلاتی و غیره نیازمند بودجه ریزی اصولی است بنابراین مسئولان به ویژه نمایندگان مردم در خانه ملت باید در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشد.