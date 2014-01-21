اکران نمایشهای جشنواره فجر برای هنرمندان لرستانی یک کارگاه آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زیدی نژاد در حاشیه برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو سال پیش برای اولین بار میزبان جشنواره بین المللی تئاتر فجر بودیم، اظهار داشت: میزبانی جشنواره ای مثل تئاتر فجر در لرستان هیچ وقت سابقه نداشته که تلاش هنرمندان تئاتر استان و اداره کل ارشاد این امر را محقق کرد.

وی با بیان اینکه امسال نیز میزبانی جشنواره به لرستان داده شده است، تصریح کرد: بودجه ای که برای هنر اختصاص داده می شود برای هنر لرستان واقعا اندک و ناچیز است اما با همین مقدار اندک این اتفاقات خوب در لرستان برگزار می شود.

مدیر انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان با تاکید بر اینکه ما با میزبانی جشنواره مختلف و ملی به دنبال مطرح کردن نام خود هستیم، گفت: علاوه بر اجرای تئاتر های موفق کشور در لرستان یک هدف دیگر ما این است که نگاه ها را به لرستان بکشانیم و اسم لرستان را در بحث فرهنگ و هنر مطرح کنیم.

زیدی نژاد با اشاره به اینکه دو سال پیش در شرایطی میزبانی را گرفتیم که فقط پنج استان میزبان جشنواره بود، یادآور شد: برای اولین بار حرکت خوبی بود و تجربیات خوبی کسب کردیم.

وی با بیان اینکه امسال بعد از دو سال مجدد میزبان جشنواره بین المللی فجر هستیم در حالیکه تنها شش استان کشور میزبانی آن را دریافت کرده اند، تصریح کرد: باید از اینکه یک جشنواره بین المللی در استان لرستان برگزار می شود خوشحال باشیم.

مدیر انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان با اشاره به اینکه سه تئاتر "ابوالهول" به کارگردانی داوود حمزه پور از استان لرستان، "سعادت لرزان مردمان تیره روز" به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی از تبریز و "دو به یک به نفع بارسلونا" به کارگردانی مهسار غفوریان از مشهد در لرستان اجرا می شود، گفت: این آثار همزمان در سه شهر بروجرد، خرم آباد و الیگودرز اجرا می شوند.

زیدی نژاد با بیان اینکه تمهیدات لازم برای استفاده و حضور هنرمندان و مردم برای دیدن این نمایش ها اندیشیده شده است، افزود: اکران این نمایشها در لرستان به گونه ای است که کلاس آموزشی برای هنرمندان محسوب می شود.

وی یادآور شد: ما باید از اتفاقات فرهنگی و هنری بیش ترین بهره و استفاده را ببریم.

مدیر انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به حضور نمایش "ابوالهول" در جشنواره بین المللی تئاتر فجر اظهار داشت: حدود 17 سال است که ما اصلا جشنواره فجر نرفته ایم و امسال خوشبختانه هنرمندان جوان استان ما موفق شدند به این جشنواره ورود پیدا کنند.

نژاد با بیان اینکه حضور نمایش "ابوالهول" در جشنواره فجر درست در زمانی اتفاق افتاد که همه می گویند بودجه و امکانات نیست، افزود: این گروه ثابت کرد که همه چیز بودجه و امکانات نیست بلکه فکر کردن به نمایش و اجرای درست آن است.

وی با تاکید بر اینکه این گروه نمایشی را کار کردند که بدون حاشیه تهیه و اجرا شده بود و امروز در جشنواره فجر حضور دارد، تصریح کرد: ما به این گروه افتخار می کنیم چراکه استان لرستان و قابلیت های تئاتر استان را معرفی می کنند.

