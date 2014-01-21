33 عنوان ملی و بین المللی در کارنامه هنر اردبیل ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق شامگاه دوشنبه در مراسم آیین نکوداشت مقام هنر تصریح کرد: مقامهای کسب شده در شاخه های مختلف هنری از جمله ادبیات، شعر، فیلم، هنرهای تجسمی، کاریکاتور و پوستر بوده است.

وی با بیان اینکه استعدادهای هنری جزو دارایی های فرهنگی یک منطقه محسوب می شود تاکید کرد: برگزاری برنامه هایی در راستای گرامیداشت آنها یکی از ضروریات پرداخت به جایگاه هنر است.

ناطق افزود: یکی از جوایز ارزنده کسب شده مقام برگزیده اول نهمین جشنواره ارسیکای ترکیه توسط خوشنویس اردبیلی صابر صفایی است.

به گفته مدیر کل حوزه هنری استان ثبت چنین مقامی در کارنامه هنری استان بیانگر وجود استعدادهای شاخصی این منطقه است.

خوشنویسی زیر شاخه هنر تجسمی نیست

در این مراسم همچنین مدیر انجمن خوشنویسی اردبیل با بیان اینکه خوشنویسی از جمله هنرهای شاخص سنتی محسوب می شود، تصریح کرد: در برخی تقسیم بندی ها این هنر در گروه هنرهای تجسمی قرار می گیرد، که اجحافی به آن است.

حسن معترض تاکید کرد: طی فعالیت انجمن خوشنویسی اردبیل از سال 63 تاکنون سه نسل هنرمند پرورش یافته است که با نگاهی به آثار آنها می توان شاخص بودن هنر خوشنویسی را هم در زیبایی ظاهری و هم در انتقال پیام و مفاهیم مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر خوشنویسان استان سفارشی کار می کنند، تاکید کرد: این موضوع ضربه ای به بدنه هنر والایی مانند خوشنویسی و مغایر با ذوق و قریحه آن است.

معترض معتقد است در صورتی که گالری خوشنویسی در اردبیل راه اندازی شود، زمینه معرفی آثار خوشنویسان و در کنار آن فروش آثار فراهم خواهد شد.

کتابخانه تخصصی هنر ایجاد شود

مدیر انجمن خوشنویسی اردبیل تاکید کرد: یکی از دغدغه های مهم هنرمندان عدم دسترسی به کتب تخصصی است.

وی افزود:بسیاری از کتب تخصصی هنری به دلیل تیراژ پایین و گرانی به شهرستانها نرسیده و یا به صورت محدود توزیع می شود.

معترض تاکید کرد: این در حالی است که در استان اردبیل حتی یک کتابخانه تخصصی موجود نبوده و هنرمندان در مذیقه کسب دانش هستند.

لزوم تشکیل کارگروه معماری

وی با انتقاد از موازی کاری بسیاری از دستگاه های فرهنگی ادامه داد: با تجمیع امکانات و برنامه ها می توان فضاهای مساعدی برای خلق آثار هنری فراهم کرد.

معترض یکی از شاخه های هنری مورد غفلت را معماری عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه عدم پرداخت کافی به این هنر آسیبهای قابل توجهی به دنبال داشته، معماری نظم لازم در برنامه ها را ندارد.

وی خواستار تشکیل کارگروه معماری در استان با مشارکت دستگاه ها شد و افزود: این هنر با فعالیت اغلب نهادها مرتبط است.