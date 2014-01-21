خطهای خمیده نقاشی ترویج کتابخوانی را در نکا به تصویر کشیدند

محمدعلی صفرپور در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار داشت:مسئله کتاب وکتابخوانی یکی از مسائل بسیار مهمی می باشد که تلاش وهمت دستگاه های دولتی ومردم جامعه را می طلبد چراکه توسعه شهرستان در گروتفکرات وسرانه مطالعه مفید آن می باشد.



صفر پور با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه مفید در شهرستان نکا بیان داشت:طبق آمارهای به دست آمده در سرشماری گذشته از جمعیت 100هزار نفری شهرستان نکا تنها2300نفر عضو کتابخانه عمومی شهرستان بوده وازکتاب های آن استفاده می کنند.



وی افزود :جای بسی تاسف می باشد که شهرستان نکابا اشاره به عالمان فراوان و ملقب شدن به قم دوم در مازندران وهمچنین به عنوان شهر فرهنگی درشرق مازندران ازسرانه مطالعه پایینی برخوردار باشد.



رئیس اداره فرهنگ وارشاد نکا تصریح کرد:در راستای بهبود سرانه مطالعه شهرستان وجهت ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی وبا رویکردی به آسیب شناسی مطالعه نمایشگاه طنزکاریکاتور کتاب در سالن فرهنگ وارشاد نکا گشایش یافت.



وی ادامه داد:جهت تبلیغ وگسترش فرهنگ کتاب وکتابخوانی باید از هر دریچه ای وارد عمل شویم واجرای نمایشگاه کاریکاتور کتاب می تواند درایجاد فکر خلاق وترویج سرانه مطالعه مفید شهرستان بسیار موثر واقع شود.



صفر پور اذعان داشت:در این نمایشگاه 110 اثر برگزیده از 90کاریکاتوریست خبره وبرتر در نمایشگاه کتاب تهران رویدادهای مختلفی در زمینه اهمیت نقش کتاب در زندگی با استفاده از کاریکاتور در قاب تابلوهای 70*50سانتیمتر در معرض نمایش قرار گرفته است.



رئیس اداره فرهنگ وارشاد نکا با اشاره به انجمن کتابخوانی در نکا بیان کرد:درحال حاضر انجمن کتابخوانان حرفه ای ومجمع خیرین کتابخوان در شهرستان جهت بهبود وضعیت مطالعه در شهرستان در حال فعالیت می باشند.



همچنین علاقمندان در حوزه کتاب جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند تا سوم بهمن ماه سال جاری در ساعت اداری به سالن فرهنگ وارشاد نکا مراجعه نمایند.



گفتنی است نمایشگاه مذکور توسط کتابخانه عمومی نکا واداره فرهنگ وارشاد شهرستان برپا شده است.