به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت بیش از 20 روز از استعفای حسن یونس سینکی، معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از پذیرفته شدن استعفای وی از سوی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر می دهد و می گوید: بعد از اصرار سینکی و مقاومت وی بر استعفا، علیرغم رایزنی برخی مقامات دولتی او حاضر به بازگشت به سر کار خود نشده است.

وی در گفتگو با مهر افزود: بر همین اساس، نعمت زاده با استعفای وی موافقت کرده و رایزنی با افراد مختلفی را برای تصدی این پست آغاز کرده است.

به گفته وی، مجتبی خسروتاج، معاون بازرگانی خارجی محمد شریعتمداری در دولت هشتم، گزینه محتملی برای احراز این پست است، ضمن اینکه قرار است نعمت زاده با انجام اصلاحاتی در وزارت بازرگانی، وی را به عنوان قائم مقام تجارت و معاون بازرگانی داخلی منصوب کند.

پیش از این، خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون بازرگانی خارجی محمد شریعتمداری در دولت هشتم بوده است.

سینکی 7 دی ماه سال جاری استعفای خود را به نعمت زاده تحویل داد و از آن پس دیگر در محل کار خود حاضر نشد.