۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۴

پخش برنامه تلويزيوني مشاعره با موضوع زلزله تهران

با امضاي توافقنامه همكاري هاي فرهنگي- اطلاع‌رساني ميان سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و شبكه آموزش سيما ،دور جديد برنامه مشاعره اين شبكه كه از جمله برنامه‌هاي جذاب و پرمخاطب صداوسيماست در دو بخش 13 قسمتي در پايگاه مديريت بحران توحيد ضبط مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، طي اين توافقنامه كه با هدف همكاري و تعامل دوجانبه ميان سازمان و رسانه ملي امضا شده است، دكتر امير اسماعيل آذر استاد زبان و ادبيات فارسي و مجري اين برنامه در حين اجرا به صورت موجز به موضوعات آموزشي و اطلاع‌رساني درباره زلزله از جمله ضرورت اقدام صحيح شهروندان براي پيشگيري، آمادگي ، مقابله و  اتخاذ راههاي ارتقاي توانايي شهروندان در برابر سوانح طبيعي به  خصوص زلزله اشاره مي‌كند.
 
بنابراين گزارش، برنامه جديد مشاعره در دو بازه زماني بهمن‌ماه و نيز عيد نوروز از شبكه آموزش پخش مي‌شود.
 
دكتر «آذر» در حاشيه ضبط اين برنامه تلويزيوني با اشاره به ضرورت آگاهي مردم نسبت به مخاطرات طبيعي به خصوص زلزله كه از جمله مخاطرات عمده كشور و شهر تهران محسوب مي‌شود،گفت: بايد همواره به فرهنگ‌سازي درباره زلزله توجه كنيم و در نظر داشته باشيم كه هر زلزله‌اي كه اتفاق مي‌افتد زنگ خطري است كه به ما هشدار مي دهد اين موضوع را در زندگي جدي بگيريم.
 
وي افزود: بيان مستمر اين موضوع به آگاهي عمومي و ايجاد باور و اقدام مناسب در برابر زلزله مي‌انجامد و رسانه‌هاي جمعي از ظرفيت مناسبي براي تعامل و همكاري در اين خصوص برخوردارند.
 
وي همچنين از سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران كه زمينه اين مشاركت و تعامل دوجانبه را جهت ارتقاي همزمان زبان فارسي و تعلق و همبستگي ملي و نيز آگاهي مردم در برابر سوانح طبيعي را فراهم آورده است تقدير كرد.
