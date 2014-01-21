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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۷

تراقویی بیان داشت:

3751 یتیم در شهرستان ایرانشهر تحت حمایت کمیته امداد هستند

3751 یتیم در شهرستان ایرانشهر تحت حمایت کمیته امداد هستند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدير کميته امداد شهرستان ایرانشهر گفت: تعداد سه هزار و 751 يتيم زير 18 سال در شهرستان ايرانشهر تحت حمايت این نهاد قرار دارند.

محمد علی تراقویی در گفتگو با مهر اظهار داشت: از تعداد سه هزار و 751 یتیم در این شهرستان تعداد سه هزار و 600 نفر دارای حامی هستند که ماهیانه نسبت به کمک و تامین بخشی از مایحتاج این کودکان توسط خیران اقدام می شود.

وی با بیان اینکه 90 درصد حاميان ايتام ایرانشهررا افراد غيربومي تشکیل می دهند ابراز داشت: وجود كودكان يتيم كه پدر يا والدين خود را در طفوليت از دست داده اند در هر جامعه اي اجتناب ناپذير است و لذ باید برای فراهم سازی بستر رشد و برخورداری از امکانات اجتماعی در این راستا این کودکان و نوجوانان را یاری داد.

وی ادامه داد: به منظور تامین نیاز های ایتام این شهرستان از ابتداي سال جاري تاکنون حاميان و خيران بیش از 14 ميليارد ريال در قالب کمک هاي نقدي و غير نقدي به ايتام این شهرستان کمک کرده اند.

وی گفت: حامیان و خیران امسال علاوه بر کمک به منظور خریداری 50 قلم کالا شامل يخچال، کولر، اجاق گاز و ماشين لباسشويي به ارزش 250 ميليون ريال نسبت به تهیه و خرید  تعداد 50 دستگاه سیستم گرمایشی نیز به همین مبلغ مشارکت داشتند.

وی افزود: دست نوازش بر سر يتيمان کشيدن يک حرکت پسنديده و تاکید شده از طرف ائمه معصومين است که قرآن کريم بارها از آن به نيکي ياد مي کند و کمک به ایتام توشه آخرت و باقيات و صالحات خيران خواهد بود.


 

کد مطلب 2218273

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