عباس خالقی تهیه‌کننده پروژه «حکیم هیدجی» با بیان این مطلب که این فیلم ویدیویی 20 بهمن ماه جلوی دوربین می رود به خبرنگار مهر گفت: «حکیم هیدجی» داستان زندگی عارفی به همین نام است که در دوران حکومت قاجار زندگی می کرده است. پروانه ساخت این فیلم در حال حاضر ویدیویی است اما با توجه به اینکه قرار است این فیلم را در استانداردهای سینمایی جلوی دوربین ببریم، به زودی پروانه ساخت سینمایی آن را دریافت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: از جمله بازیگرانی که قرار است در این پروژه ما را همراهی کنند می‌توان به داوود رشیدی، عنایت بخشی، رحیم نوروزی، مهران رجبی، نصراله نجفی، کیانوش گرامی، محمود نظرعلیان و علیرضا جعفری اشاره کرد.

این تهیه‌کننده بیان کرد: زنجان، حوزه علمیه هیدج، شهرک غزالی، اهر، تهران و صحرای قم از جمله لوکیشن‌هایی است که برای این فیلم «حکیم هیدجی» انتخاب شده است. همچنین پویان آقابابایی به عنوان مدیر فیلمبرداری در این پروژه حضور دارد.

خالقی درباره بازیگر نقش حکیم هیدجی گفت: با توجه به عکس هایی که از «حکیم هیدجی» در اختیار است، به این نتیجه رسیدیم که مهران رجبی شباهت بسیاری به این عارف و فیلسوف دارد، به همین دلیل نقش «حکیم هیدجی» را در سنین میانسالی مهران رجبی و در سنین جوانی علیرضا جعفری بازی خواهد کرد.

محمد حکیم هیدجی از بزرگان فلسفه و از حکما و از عرفای نامدار ایران است. او در هیدج از توابع زنجان در سال 1270 هجری قمری به دنیا آمد.