دلگان قطب تولید کلزا در سیستان و بلوچستان است

منصور عدل در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال زراعی جاری یک هزار و 500 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافته است اظهار داشت: سطح زیر کشت محصول کلزا در سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود از یک هزار و 500 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان بیش از سه هزار تن دانه روغنی کلزا در سال زراعی پیش رو برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه کار کشت کلزا در دلگان از 15 آبان ماه تا نیمه آذر هر سال انجام می شود ادامه داد: کار برداشت محصول کلزا نیز در دلگان از نیمه دوم فروردین آغاز می شود و به طور متوسط برای بیش از یک هزار نفر اشتغالزایی ایجاد می کند.

وی بازار فروش مناسب در خارج از استان را یکی از دلایل ترغیب و تشویق کشاوزان به افزایش سطح زیر کشت 20 درصدی در سال زراعی جاری عنوان کرد و گفت: در سال جاری در همین راستا 6 تن بذر کلزا در بین کشاورزان دلگانی توزیع شد.

وی متوسط برداشت دانه روغنی کلزا در شهرستان دلگان را دو تن ذکر کرد و افزود: پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت بیش از 3 هزار تن دانه روغنی برداشت شود.