زمینه تربیت استعدادهای هنری اردبیل فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی شامگاه دوشنبه در مراسم آیین نکوداشت مقام هنر تصریح کرد: تربیت نسل هنرمند از جمله حقوقی است که نسلهای آینده دارند و در این راستا نباید کوتاهی صورتی گیرد.

وی تاکید کرد: تربیت نسل هنرمند فضای فاخری برای تربیت نسلهای آینده فراهم می کند و جایگاه هنر را تثبیت خواهد کرد.

عاملی با بیان اینکه وظیفه نهادهای مسئول شناسایی نخبگان هنری است، اضافه کرد: باید از نخبگان در مناسبتهای مختلف دعوت شده و به مردم معرفی شوند.

وی با بیان اینکه تابلوی هنری یک نخبه به منزله تابلویی از قابلیتهای یک منطقه است، تصریح کرد: برای شناخت توان و قابلیت یک منطقه می توان به هنرمندان آن توجه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با انتقاد از برخی بی مهری های وارده به هنر اضافه کرد: نمونه های از ثبت هنر کشور به نام سایر ممالک قابل قبول نبوده و نباید تکرار شود.

وی افزود: جامعه به تربیت و پرورش هنرمندان با هدف پرورش هنرهای متعالی نیازمند است.

خوشنویسی قدسی ترین هنر اسلامی است

در این مراسم همچنین استاد دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز با بیان اینکه خوشنویسی از جمله هنرهای والا و قدسی است، تصریح کرد: هنر قدسی هنری است که هنرمند با خداوند ارتباط برقرار می کند و در بین هنرهای اسلامی خوشنویسی قدسی ترین هنر است.

کریم میرزایی تاکید کرد: علت مهم در آمیختگی خوشنویسی با کلام خدا و قرآن است.

وی با بیان اینکه تجربه نشان می دهد هنرهای قدسی ماندگار می شوند، ادامه داد: هنر قدسی مورد حرمت همگانی است.

اردبیل نیازمند شورای هنری است

میرزایی با اشاره به آثار خوشنویسی در معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی تصریح کرد: این استان استعدادهای شاخصی دارد که با تاسف به دلیل ضعف برنامه ریزی ها مجال تربیت نمی یابد.

وی تاکید کرد: از جمله نیازهای این منطقه تشکیل شورای هنری است تا بتواند زمینه ساماندهی هنرمندان و تربیت آنها را فراهم کند.