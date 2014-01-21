علیرضا صدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره بیش از 1500 مترمربع فضای نمایشگاهی در اختیار غرفه های ایرانی در ترکمنستان قرار می‌گیرد و نرخ نمایشگاه در ترکمنستان با احتساب 40 درصد تخفیف به 180 دلار در هر متر مربع رسیده که در این نمایشگاه استانهای گلستان و اصفهان رقبای فعال خراسان رضوی هستند.

مدیر عامل پروژه‌های نمایشگاهی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم مقرراست کشور در پایان سال 94، سرانه 500 دلار صادرات داشته باشد افزود: بر این اساس، استان خراسان رضوی با 6.5 میلیون جمعیت، باید 3.2 میلیارد دلار صادرات داشته باشد.

صدرزاده با اشاره به شرکت های حاضر در نمایشگاه ایران در ترکمنستان تصریح کرد: به ترتیب شرکت‌هایی در زمینه صنایع و مواد غذایی، صنایع ساختمانی، صنایع دام و طیور، صنایع لوله و اتصالات، سیمان و ماشین بتن، صنایع برقی و الکتریکی، صنایع بهداشتی، صنایع کشاورزی، لوله پلی اتیلین، صنعت و ماشین آلات صنعتی، ایزوگام، قیر و عایق رطوبتی، شیرآلات صنعتی، صنایع رنگ و رزین، تجهیزات بیمارستانی و پزشکی، فرش ماشینی، صنایع و فرآورده های لبنی، پت و پریفورم، درب وپنجره، پلاستیک، آسفالت، صنایع تاسیساتی، صنایع گل و حمل و نقل بیشترین حضور را داشته اند.

وی با اشاره به تاکید وزیر امورخارجه ایران در اجلاس تجاری مشترک با ترکمنستان نسبت به حمایت و حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی در عشق آباد بیان کرد: در هشتمین نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایران در ترکمنستان، بخش خصوصی از استان‌های خراسان رضوی با 36 شرکت، تهران با 20 شرکت و گلستان با 15 شرکت، بیشترین حضور فعال را تاکنون داشتند و استانهای گیلان، همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس نیز حضور کمتری دارند.

مجری تخصصی نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان با بیان اینکه تاکنون بیش از هزار متر از فضای اختصاص یافته به این نمایشگاه جانمایی و جذب شده است اظهار کرد: 37 درصد بودجه سال 2014 میلادی کشور ترکمنستان در امور ارائه خدمات آموزش و پرورش، 4.5 درصد امور فرهنگی، 10.4 خدمات بهداشتی و درمان، 37.6 درصد تأمین اجتماعی، 10.4 درصد تأمین مسکن و خدمات شهری از کل بودجه اختصاص یافته است که می‌توان بافرصت ایجاد شده این نمایشگاه به توان در بخش‌های زیربنایی این حوزه‌ها برنامه ریزی نمود تا بتوان از مناسب مشترک دوکشور به خوبی بهره برد.

صدرزاده افزود: اکنون باتوجه به تاکید وزیر امور خارجه کشور نسبت به حضور حداکثری ایران در نمایشگاه توانمندی های اقتصادی ایران در ترکمنستان، در حال رایزنی با اتاق های بازرگانی کشور هستیم تا بتوان با ایجاد پاویون اختصاصی تجار ایران در این نمایشگاه، فرصت های توسعه سرمایه گذاری و صادرات خدمات فنی و مهندسی را به صورت تخصصی دنبال کرد.