ایران و سوریه از موضوعات مهم اجلاس داووس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "کلاوس شاوب" با بیان این موضوع گفت: ایران و سوریه کشورهایی خواهند بود که در حاشیه مجمع داووس که از چهارشنبه، دوم بهمن ماه آغاز به کار می کند، درباره آنها گفتگو خواهد شد.

بر اساس گفته های بنیانگذار مجمع جهانی داووس، میان دو هزار و 500 شرکت‌کننده نشست داووس و مقامات آمریکا، روسیه و نزدیک به ۴۰ کشوری که گفتگوهای کنفرانس ژنو ۲ را در سوئیس آغاز می کنند، دیدارهایی انجام خواهد شد.

کلاوس شاوب همچنینی گفت: در مجمع جهانی اقتصاد رهبران با نفوذ حضور خواهند داشت، در نتیجه مطمئنم نتایج گفتگوها بر مذاکرات تاثیر خواهد گذاشت. داووس محل اجتماع نخبگان اقتصادی و سياستمدارانی‌ است که برای شرکت در کنفرانس ژنو ۲ می آيند و فرصت خوبی برای ايران خواهد بود که ديدگاه های خود را در مورد آن کشور با ديگران در ميان بگذارد.