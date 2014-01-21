"ملا فاضل" شاعری دارای طبعی لطیف و ذهنی جوشان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام عبدالحسن مقتدایی عنوان شده است: ضایعه در گذشت شاعر نامور و پر آوازه خوزستانی و مداح اهل بیت عصمت و طهارت (ص) مرحوم ملا فاضل سکرانی قلوب پیروان اهل بیت و علاقمندان به شعر و ادب را در حزن و اندوه فرو برد.



در این پیام تصریح شده است: مرحوم ملا فاضل شاعری خوش ذوق و دارای طبعی لطیف و ذهنی جوشان بود که حاصل آن سه مجموعه زیبای شعر است که از آن مرحوم به یادگار مانده است. قصیده زیبا و فصیح این شاعر شیرین سخن در حمایت از انقلاب اسلامی ایران و در مدح بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی چون مروارید درخشانی در میان دیگر سروده ها نور افشانی می کند.



مقتدایی در این پیام عنوان می کند: بر خود لازم می دانم در گذشت این شاعر مومن و متعهد را به خانواده داغدار و شیعیان مخلص اهل بیت پیامبر و نیز اهالی شعر و ادب خوزستان تسلیت عرض نمایم.