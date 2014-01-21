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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۴

پولادی:

اتمام طرحهای ایلام نیازمند 15 هزار میلیارد ریال اعتبار است

اتمام طرحهای ایلام نیازمند 15 هزار میلیارد ریال اعتبار است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: اتمام طرح های نیمه تمام ایلام نیازمند 15 هزار میلیارد ریال اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر اعتبارات جوابگوی نیاز استان ایلام نیست و باید راهکارهای مختلفی برای اتمام پروژه های عمرانی ایلام در نظر گرفته شود.

وی بیان داشت: یک هزار و 500 میلیارد کل اعتبارات تملک دارایی های استان ایلام است، در حالی که اتمام طرح های نیمه تمام ایلام نیازمند 15 هزار میلیارد ریال اعتبار است.

این مسئول بیان داشت: این میزان اعتبارات پاسخگوی طرحهای مهم و اساسی استان ایلام نیست و باید با رایزنی ها مختلف اعتبارات استان را افزایش داد.

پولادی عنوان کرد: باید تلاش شود طرحهای عمرانی و زیربنایی استان ایلام در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.

وی ادامه داد: جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه راه های ارتباطی و حمل و نقل، توسعه زیرساختها از مهمترین نیازهای استان ایلام برای توسعه همه جانبه است.

این مسئول اظهار داشت: باید تمام دستگاه های اجرایی استان ایلام برای توسعه استان تلاش کنند و معاونت عمرانی استانداری نیز برای توسعه زیرساختها و حل مشکل طرحهای عمرانی استان تلاش خواهد کرد.

وی تصریح کرد: استان ایلام از ظرفیتهای خوبی در بخش نیروی انسانی برای اجرای طرحهای عمرانی برخوردار است که باید از از این ظرفیتها در جهت حل مشکلات استان استفاده کرد.

کد مطلب 2218298

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