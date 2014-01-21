اتمام طرحهای ایلام نیازمند 15 هزار میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر اعتبارات جوابگوی نیاز استان ایلام نیست و باید راهکارهای مختلفی برای اتمام پروژه های عمرانی ایلام در نظر گرفته شود.

وی بیان داشت: یک هزار و 500 میلیارد کل اعتبارات تملک دارایی های استان ایلام است، در حالی که اتمام طرح های نیمه تمام ایلام نیازمند 15 هزار میلیارد ریال اعتبار است.

این مسئول بیان داشت: این میزان اعتبارات پاسخگوی طرحهای مهم و اساسی استان ایلام نیست و باید با رایزنی ها مختلف اعتبارات استان را افزایش داد.

پولادی عنوان کرد: باید تلاش شود طرحهای عمرانی و زیربنایی استان ایلام در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.

وی ادامه داد: جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه راه های ارتباطی و حمل و نقل، توسعه زیرساختها از مهمترین نیازهای استان ایلام برای توسعه همه جانبه است.

این مسئول اظهار داشت: باید تمام دستگاه های اجرایی استان ایلام برای توسعه استان تلاش کنند و معاونت عمرانی استانداری نیز برای توسعه زیرساختها و حل مشکل طرحهای عمرانی استان تلاش خواهد کرد.

وی تصریح کرد: استان ایلام از ظرفیتهای خوبی در بخش نیروی انسانی برای اجرای طرحهای عمرانی برخوردار است که باید از از این ظرفیتها در جهت حل مشکلات استان استفاده کرد.