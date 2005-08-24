انتشار 64 مقاله ISI از سوي محققان دانشگاه آزاد تهران مركز // اجراي 121 طرح پژوهشي در واحد آزاد تهران مركز

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر برادران با ارايه گزارشي از عملكرد پژوهشي اين واحد افزود: واحد تهران مركز با بيش از 35 هزار دانشجو و يك هزارنفر عضو هيات علمي بزرگترين و قديمي ترين واحد دانشگاهي است كه سهم بسزايي در گسترش و توسعه علمي - پژوهشي كشور داشته است.

وي افزود: سامان دهي و نظارت بر اجراي روند پايان نامه ها، تعويق و تصويب طرح هاي پژوهشي، فراهم كردن زمينه و تسهيلات و اجراي بخشنامه ها از اقدامات صورت گرفته در اين واحد است.

معاون پژوهشي واحد تهران مركز ايجاد مراكز و پژوهشكده ها، گسترش و بهبود و ضعيت آزمايشگاه ها را در اين واحد از اقدامات اساسي دانست.