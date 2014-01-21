ضرورت توسعه دانشگاه های شهرستانی در اردبیل

طوس احمدی حصار در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به نیازهای آموزشی مناطق توسعه رشته های دانشگاه های پیام نور در شهرستانهای اردبیل، پارس آباد، گرمی، خلخال و مشگین شهر باید اجرا شود.

وی افزود: علاوه بر این ایجاد دانشگاه غیر انتفاعی در شهرهای پرجمعیت استان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید به ضرورت آغاز به کار دانشگاه صنعتی، اضافه کرد: موارد ذکر شده می تواند در کاهش نرخ مهاجرت دانش آموزان قبول شده از کنکور به سایر استانها نقش داشته باشد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان تصریح کرد: افزایش رشته های شبانه دانشگاه ها نیز در سالهای اخیر مورد غفلت واقع شده است و باید توسط دانشگاه ها برنامه ریزی شود.

به گفته احمدی حصار تعداد دانش آموزان استان همواره سیر صعودی داشته و به همین دلیل تدبیر برای آموزش عالی آنها ضرورت دارد.