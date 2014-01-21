برخی کشورها از تروریسم حمایت می کنند/در پوشش کمکهای انسانی برای تروریستها سلاح می فرستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار الجعفری خاطر نشان کرد مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل مسئولیت کامل پیامدهای حمایت از گروههای تروریستی مسلح در منطقه حائل در جولان اشغالی سوریه را برعهده دارند.

الجعفری که بیانیه سوریه را در جمع اعضای شورای امنیت در خلال بررسی بند مربوط به اوضاع خاورمیانه قرائت می کرد، اظهار داشت هیئتهای برخی از کشورهادر بیانیه های خود به شیوه تحریک آمیز و گمراه کننده به اوضاع سوریه پرداخته اند و ادعاها و اتهامات بی اساسی را که تنها به نفع طرح دائمی حمایت از تروریسم وافراط گرایی در سوریه و منطقه است، در خدمت به منحرف کردن نگاهها از توجه به موضوع اصلی که همان راههای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در اراضی عربی است و نه اوضاع داخلی کشورهای منطقه، مطرح می کنند.

وی تصریح کرد کشورهایی که از تروریستها حمایت و در راستای گسترش افراط گرایی تلاش می کنند، به طور جدی برای به شکست کشاندن هرگونه تلاش برای حل مسالمت آمیز بحران به رهبری سوریه تلاش می کنند.

الجعفری اظهار داشت من در چارچوب این بند به هیئتهای کشورهای متخاصم پاسخ نمی دهم، کشورهایی که از تروریستهای حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند و به آنها آموزش می دهند و ورود آنها را به خاک سوریه از طریق کشورهای مجاور برای دست زدن به خرابکاری، افراط گرایی و تروریسم در سوریه تسهیل می کنند و هر گونه تلاش برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه به رهبری این کشور را در چارچوب تلاشها برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 به شکست بکشانند که دولت سوریه بدون هرگونه پیش شرط با مشارکت در آن موافقت کرده است.

وی با اشاره به دورویی و نفاق شورای امنیت در خصوص سوریه گفت این در حالی است که سوریه اسامی صدها تروریست کشته شده سعودی، قطری، انگلیسی، فرانسوی، بلژیکی، آمریکایی، کانادایی، استرالیایی، لیبیایی، تونسی و غیره را تحویل شورای امنیت داده است و این در حالی است که وزیران کشور انگلیس و فرانسه و برخی کشورهای غربی و همچنین پلیس فدرال آمریکا از نگرانی این کشورها از بازگشت تروریستهایی که تابعیت آنها را دارند و اکنون به ریختن خون سوری ها مشغول هستند، خبر داده است.

الجعفری گفت مقامات غربی، بازگشت این تروریستهای غربی به کشورهای خود را مشکل و غیر قابل قبول می دانند و از نظر آنها بهتر است که این تروریستها در سوریه بمانند و همچنان به ریختن خون سوریها ادامه دهند.

وی افزود خودروهایی از سوی دولت ترکیه ارسال شده بود که گمان می رفت حامل کمکهای انسان دوستانه است، اما به طور تصادفی در داخل خاک ترکیه از سوی پلیس این کشور توقیف و مشخص شد که این خودروها حامل سلاح است نه غذا و دارو و لباس و واکنش نخست وزیر تکریه هم اخراج صدها افسر پلیس و گمرک بود زیرا آنها پرده از محموله های این خودروها برداشته بودند.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد افزود همان هیئتها، اظهارات احمد مجدلانی وزیر کار فلسطین را نادیده گرفتند که چند روز پیش گفته بود تروریستهایی که دین را بازیچه قرار داده اند و مورد حمایت سازمانهای اطلاعاتی عربستان، قطر و ترکیه هستند، به کاروان کمکهای بشردوستانه برای ساکنان اردوگاه یرموک آتش گشودند.

الجعفری گفت اگر برخی از مقامات عربی آنچه را که سبب شادمانی اسرائیل می شود، انجام می دهند، من هرگز چنین کارهایی را انجام نخواهم داد.

وی با اشاره به جنگ افروزی و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی در زمانهای مختلف به کشورهای عربی تاکید کرد دولتهای پیاپی اسرائیلی مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده اند.

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد اعلام کرد ادامه شکست سازمان ملل متحد در عمل به مسئولیت خود در اجرای قطعنامه های مربوط به پایان اشغالگری اسرائیل از جمله در جولان اشغالی سوریه قابل قبول نیست.

الجعفری خاطر نشان کرد آنچه ملتهای منطقه می خواهند، صلح و شکوفایی و پایان بی ثباتی و تنش و اشغالگری است، اما برخی کشورها به نفع این دشمن(اسرائیل) کار می کنند و در ایجاد کانونهای تنش و بی ثباتی جدید از طریق حمایت از اقدامات خشونت آمیز و شعله ور کردن آتش درگیریهای منطقه ای که ملتهای عرب و مسلمان را دچار فرسایش می کند،بر اساس مذهبی و دینی و نژادی با هدف رفع فشارهای سیاسی و دیپلماتیکی بین المللی از اسرائیل و از بین بردن هرگونه امید و آرزو برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در اراضی عربی مشارکت می کنند.