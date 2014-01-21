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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۵

امینی به مهر خبر داد:

اخذ مجوز نخستین رشته تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد تیران

اخذ مجوز نخستین رشته تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد تیران

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تیران گفت: مجوز نخستین رشته تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد تیران از وزارت علوم اخذ شد.

کامران امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی تیران موفق به اخذ مجوز اولین رشته تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد شده است، افزود: مجوز رشته مهندسی عمران-سازه در مقطع کارشناسی ارشد از وزارت علوم برای این دانشگاه اخذ شده است.

وی ادامه داد: در ترم جدید پذیرش بدون کنکور این رشته انجام می شود که اخذ مجوز برای رشته های دیگر در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در مزارت علوم در مرحله تصویب و تایید است.

پذیرش بدون کنکور در 31 رشته

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: در ترم جدید پذیرش دانشجو در31 رشته از زیر مجموعه های رشته های شیمی، مکانیک، برق، کامپیوتر، عمران، گرافیک، معماری و حسابداری بدون آزمون انجام می گیرد که پذیرش دانشجو از 20 دیماه آغاز شده است.

وی همچنین به پذیرش دانشجو دختر اشاره و تصریح کرد: پذیرش دانشجو دختر در دانشگاه آزاد تیران از مهرماه امسال به همراه تفکیک جنسیت در کلاس ها انجام گرفته و نتایج مطلوبی داشته است.

امینی یادآورشد: کلاس های دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه تشکیل می شود.

وی با اشاره به تغییرات حوزه مدیریتی دانشگاه نیز گفت: به منظور افزایش کیفیت کار دانشگاه تغییراتی در حوزه مدیریتی انجام گرفته و جذب اساتید با اولویت بومی شهرستان انجام می شود.

تجهیز آزمایشگاه های مکانیک خاک، مقاومت مصالح و بتن

رئیس دانشگاه آزاد تیران و کرون با اشاره به فعالیت های حوزه پژوهش این دانشگاه تصریح کرد: تاکید ویژه ای نسبت به مسائل پژوهشی در دانشگاه ویژه اساتید و دانشجویان وجود دارد که سوق دادن اساتید به ارائه مقاله های ISI از جمله این فعالیت ها است.

وی با اشاره به محدودیت های مالی دانشگاه اظهار داشت: با وجود محدودیت های مالی اما تجهیز آزمایشگاه های مکانیک خاک، مقاومت مصالح و بتن با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال به منظور ارتقای سطح فعالیت های پژوهشی صورت گرفته است.

امینی حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان و تشویق برای سرمایه گذاری در این بخش را از دیگر اقدامات حوزه پژوهش نامبرد.
 

کد مطلب 2218315

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    نظرات

    • محمد سعید شفیعی ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
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      پاسخ
      عالیست

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