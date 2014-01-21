به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن واحدی، در بیست و نهمین جلسه کمیته ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان با بیان این که در سه ماه گذشته میزان تلفات جاده ای استان افزایش قابل توجهی داشته است، اظهار داشت: در همین راستا تیم کارشناسی متشکل از اداره کل راه و شهرسازی، پلیس راه، پلیس راهور و هلال احمر به منظور بررسی دقیق این موضوع تشکیل خواهد شد.

وی افزود: پس از انجام اقدامات کارشناسانه توسط این تیم، راهکارهای رفع مشکلات به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین و به نیابت از کمیته ی ایمنی استان جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ارسال خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر اجرای این دستورالعمل ها توسط متولیان در کوتاه ترین زمان ممکن بیان کرد: عملکرد دستگاه ها در این حوزه، در جلسه آینده کمیته ایمنی و حمل و نقل استان بررسی می شود.

واحدی با اشاره به رشد 18 درصدی تصادفات جاده ای استان در شهریور و رشد 48 درصدی این آمار در آبان، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه رعایت مقررات رانندگی را ضروری دانست و گفت: بایستی از ظرفیت صدا و سیما برای پخش ویژه برنامه ها استفاده شود.

وی روش رتبه بندی استان ها در حوزه تصادفات و آمار تلفات جاده ای را نامناسب دانست و ادامه داد: خراسان رضوی درخواست اصلاح شاخصه ها را به مرکز ارسال خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در همین راستا بررسی چگونگی عملکرد استان های پیشتاز در زمینه کاهش آمار تصادفات رانندگی و بهره گیری از تجربیات آن ها در این زمینه را اثر گذار برشمرد.

واحدی پلیس راه و پلیس راهور را مسئول وصول سهم استان از محل اعتبارات جرایم رانندگی دانست و افزود: گزارش مستند از مشکلات عمده کنارگذر شمالی مشهد در جلسه آینده کمیته بررسی خواهد شد.

وی بررسی نصب سنسورهای هواشناسی در جاده های استان را منوط به تصویب در کمیته ایمنی و حمل و نقل اعلام و بیان کرد: پلیس راه بایستی جهت استفاده از ظرفیت اداره کل حمل و نقل و پایانه ها جهت تجهیز ایستگاه های بین راهی، اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به دستور وزیر راه در سفر اخیر خود به مشهد، لزوم تدوین هرچه سریع تر طرح جامع حمل و نقل استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: این طرح با مدیریت اداره کل راه و شهرسازی و همکاری سازمان حمل و نقل و پایانه های استان در آینده ی نزدیک تدوین خواهد شد.

واحدی از اقدامات دستگاه های اجرایی دست اندر کار حمل و نقل در زمینه ارایه خدمات به زائران دهه پایانی صفر به مشهد قدردانی کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته توسط ا ین ادارات، زائران با کمترین مشکلات و در کوتاهترین زمان موفق به جابه جایی و انجام سفر خود شدند.