تقویت خطوط کشتیرانی بین ایران و چین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی شامگاه دوشنبه در دیدار تجار استان زنجان افزود: باید بازنگری جدی برای تقویت خطوط کشتیرانی داشته باشیم هر چند بخشی از این نواقص به خاطر تحریمها است ولی در بخش دیگر میتوان این خط ارتباطی را حتی با اختصاص یک خط کشتیرانی مختص ایران و چین برطرف کرد که نبود این خط تبادلاتی موجب مشکلات فراوان برای تجار شده است.
وی با بیان اینکه قانون سرمایهگذاری خارجی ایران یکی از مترقیترین قوانین است ادامه داد: ایجاد زمینه برای ارتباط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها اقدامی در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور است.
جمیلی وجود ذخایر عظیم معدنی و همچنین برخوردار بودن از ارتباط مناسب را در زمینه توسعه سرمایه گذاری در استان زنجان یادآور شد و افزود: استان زنجان با دارا بودن تنوع در زمینههای مختلف بهویژه معادن سرب و روی و آهن از پتانسیل خوبی برای جذب سرمایهگذار برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان افزود: حضور موفق بازار چین در جهان و همچنین وجود روابط حسنه تجاری این کشور با ایران علیرغم تحریمهای ظالمانه و ناجوانمردانهای که بر علیه ایران روا شده است از جمله دلایل ارتباط فعالان عرصه اقتصاد با کشور چین است و قطعا پس از رفع تحریمها این جایگاه همچنان حفظ خواهد شد.
جمیلی افزود: استان زنجان به دلیل ظرفیت بالایی که در بخشهای مختلف دارد قابل چشمپوشی برای سرمایهگذاری صنعتی نسیت و این فعالیتها هم در قالب سرمایهگذاری کاملا خصوصی و یا در قالب شرکتهای دو ملیتی قابل اجرا خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه بخشی از صادرات این استان مربوط به صنایع معادن و محصولات فرآوری آن است افزود: ارزش افزوده محصولات فرآوری بیشترین بهره را برای فعالان معدن دارد و این بخش می تواند به عنوان بخش تاثیرگذار در زمینه تبادلات و سرمایه گذاری بین فعالان اقتصادی چین و استان زنجان باشد.
جمیلی با بیان اینکه دولت چین همواره شریک خوب تجاری ایران بود، تلاش دولت چین در کاستن از حجم تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران را یادآور شد و افزود: ایران از پتانسیل خوبی و قابل توجهی در زمینه سرمایه گذاری برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه ظرفیتهای خالی زیادی برای گسترش روابط تجاری البته به شرط فعالیتهای مد نظر وابستههای تجاری بین دو کشور ایران و چین وجود دارد افزود: این تعامل برای سرمایهگذاری میتواند به دو روش دولتی یا بخش خصوصی انجام شود.
جمیلی با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در 2 پروزه مهم صنعتی در استان زنجان فعالیت دارد افزود: طرف چینی میتواند با استفاده از این ظرفیت اقدام به احداث واحدهای صنعتی هم بکند.
زنجان- خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: بازنگری جدی برای تقویت خطوط کشتیرانی بین ایران و چین ضروری است و باید دو طرف در این خصوص جهت تسهیل در تجارت و مبادلات اقتصادی تلاش بیشتر صورت دهند.
