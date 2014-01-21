ربایش 50 کارمند یک سازمان مین روبی در هرات/ 10 عضو طالبان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع افغانی به شینهوا گفت: طالبان افغانستان 50 کارمند یک سازمان مین روبی را در منطقه ماروا در 60 کیلومتری شرق شهر هرات در غرب این کشور ربودند.



این آدم ربایی ساعت 8 صبح امروز سه شنبه در ولایت هرات در 640 کیلومتری غرب کابل رخ داد، زمانیکه کارکنان افغانی برای آغاز فعالیت های روزانه خود آماده می شدند.



مقامات افغانی اعلام کردند که 10 عضو طالبان وارد دو اتومبیل شده و کارمندان را به زور وارد چندین خودرو کرده و سپس متواری شدند.



نیروهای امنیتی در پی این حادثه تحقیقات خود را آغاز کرده و هنوز جزئیات این آدم ربایی منتشر نشده است.



این درحالیست که حمیدلله حمیدی رئیس اطلاعات پلیس هرات ضمن ابراز بی اطلاعی از تعداد افراد ربوده شده از اعزام نیروهای امنیتی به منطقه با هدف پیگیری این موضوع خبر داد.



مقامات افغانی گزارش دادند که کارمندان اعضای یک سازمان غیر دولتی موسوم به هولو تراست بودند.



خبر دیگر اینکه متخصصان خنثی سازی بمب ارتش افغانستان همچنین 34 بمب را از یکشنبه تاکنون خنثی کردند.



پس از واگذاری مسئولیت برقراری امنیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغانی از ژوئن گذشته تاکنون طالبان بر شمار حملات خود در این کشور افزوده اند.



در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده است که ارتش عملیات پاکسازی را در ولایت هلمند در 555 کیلومتری جنوب شهر کابل آغاز کرده و در جریان آن شماری از اعضای طالبان کشته و زخمی شدند.



رسانه ها همچنین از کشته شدن 10 عضو طالبان و سه غیرنظامی در جریان حمله شبه نظامیان به پایگاه نیروهای ناتو در ولایت قندهار در 450 کیلومتری جنوب شهر کابل خبر دادند.