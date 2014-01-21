حجت الاسلام رحيم خطيبي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: طرح تصحيح قرائت نماز و قرآن كارگزاران حج در مشهد توسط کارشناسان مذهبی این اداره کل برگزار ميشود.
وي بيان كرد: بر طبق تفاهمنامه مشترك حج و زيارت استان در دارالقرآن الكريم اداره تبليغات اسلامي خراسان رضوي اين طرح را اجرايي ميكند.
كارشناس مسئول امور قرآني تبليغات اسلامي خراسان رضوي عنوان كرد: اين طرح در طول سال هر هفته روزهاي يكشنبه و سهشنبه در محل دارالقران الكريم اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي برگزار ميشود.
وي عنوان كرد: اهداف طرح شامل آمادگي كارگزاران حج از جهت معنوي و قرآني جهت حضور در مراسم با شكوه حج و عمره است.
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