  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

خطيبي خبرداد:

طرح تصحيح قرائت نماز و قرآن كارگزاران حج در مشهد برگزار مي‌شود

طرح تصحيح قرائت نماز و قرآن كارگزاران حج در مشهد برگزار مي‌شود

مشهد - خبرگزاري مهر: كارشناس مسئول امور قرآني تبليغات اسلامي خراسان رضوي از برگزاري طرح تصحيح قرائت نماز و قرآن كارگزاران حج توسط این اداره کل در مشهد خبرداد.

حجت الاسلام رحيم خطيبي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: طرح تصحيح قرائت نماز و قرآن كارگزاران حج در مشهد توسط کارشناسان مذهبی این اداره کل برگزار مي‌شود.

وي بيان كرد: بر طبق تفاهمنامه مشترك حج و زيارت استان در دارالقرآن الكريم اداره تبليغات اسلامي خراسان رضوي اين طرح را اجرايي مي‌كند.

كارشناس مسئول امور قرآني تبليغات اسلامي خراسان رضوي عنوان كرد: اين طرح در طول سال هر هفته روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه در محل دارالقران الكريم اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي برگزار مي‌شود.

وي عنوان كرد: اهداف طرح شامل آمادگي كارگزاران حج از جهت معنوي و قرآني جهت حضور در مراسم با شكوه حج و عمره است.

کد مطلب 2218333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها