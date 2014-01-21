نفرات برتر مسابقات قرآن کریم طرقبه شاندیز تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طرقبه شاندیز دوشنبه شب در تالار حکمت امامزادگان ناصر و یاسر(ع) طرقبه برگزارشد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طرقبه شاندیز با اشاره به برگزاری این مسابقات در رده‌های سنی بزرگسالان و شکوفه ها، اظهار داشت: شهرستان طرقبه شاندیز استعدادهای بسیار خوبی در زمینه های قرآنی دارد و قاریان و حافظان بسیار خوبی در این شهرستان فعالیت دارند.

رحمانی با تأکید بر ضرورت ایجاد شورای قرآنی شهرستان خاطر نشان کرد : با تشکیل یک شورای قرآنی باید هرچه سریعتر این مشکلات را حل نموده و برنامه ریزی های کارشناسی شده را در این مسیر داشته باشیم.

در ادامه این مراسم برنامه های متنوع همچون قرائت جواد پناهی قاری بین المللی جمهوری اسلامی ایران، اجرای گروه تواشیح انوار رضوی طرقبه شاندیز و سخنرانی دکتر علمی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد وپژوهشگر قرآنی انجام شد.

در پایان از نفرات برتر مسابقات قرآنی و 9 نفر از خبرنگاران فعال حوزه وقف در این شهرستان تقدیر شد.

شایان ذکر است نصیر مُکاری طرقبه خبرنگار خبرگزاری مهر خراسان رضوی مورد تجلیل قرار گرفت.