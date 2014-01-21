انسداد راه هزار روستا در برف اخیر/ راه 150روستا هنوز بسته است

به گزارش خبرنگار مهر، دو شهرستان بویراحمد و دنا در میان کوههای سربه فلک کشیده زاگرس جنوبی قرار گرفته اند و این موجب شده راههای ارتباطی آنها از میان دره ها و گردنه هایی سخت گذر و صعب العبور بگذرد تا با هر بارشی راه بسته شود.

نزدیک به شش هزار کیلومتر راه در این استان وجود دارد که چهار هزار و 500کیلومتر آن یعنی حدود 75درصد راه روستایی که بخش زیادی از آن صعب العبور و برفگیر است.

روستاهای کهگیلویه و بویراحمد بی بهره از راه مناسب

با این حال شاخص آسفالته شدن راه های روستایی در این استان هم کمتر از میانگین کشوری است و آنگونه که معاون عمرانی کهگیلویه و بویراحمد می گوید، "در این زمینه این استان 20درصد عقبتر از متوسط کشوری است."

پژمان نیک اقبال به خبرنگار مهر می گوید: شاخص آسفالت راههای روستایی به طور میانگین در کشور 65 درصد و در این استان 45درصد است.

وی عنوان می کند: از چهار هزار و 500کیلومتر راه روستایی در این استان، تنها دو هزار کیلومتر آسفالته شده است.

نیک اقبال تصریح می کند: پایین بودن شاخص توسعه ای این استان در زمینه برخورداری از راه های مناسب به دلیل عمق محرومیت ها، سخت گذربودن و شرایط خاص این استان است.

هزینه راهسازی سه برابر میانگین کشوری

وی بیان می کند: براساس برآوردهای کارشناسی هزینه ساخت هرکیلومتر راه اعم از اصلی، فرعی و یا روستایی در این استان به لحاظ شرایط خاص و کوهستانی بودن مناطق حدود سه برابر میانگین کشوری است.

با این حال پایین بودن شاخص بهره مندی از راه های مناسب روستایی موجب شده تا در بارش سنگین برف، راه بسیاری از روستاها بسته شود.

راه هزار روستا در برف دیماه بسته شد

به گفته رئیس اداره کل بحران راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در پی بارش های اخیر برف در ماه دی، راه ارتباطی بیش از یک هزار روستا در این استان مسدود شد.

بیت الله محرابی به خبرنگار مهر می گوید: به رغم اینکه روستاهای این استان صعب العبور هستند و امکانات راهداری نیز پاسخگو نیست اما با تلاش راهداران پس از هر بارش راههای این روستاها بازگشایی شدند.

وی در خصوص بازگشایی راههای روستایی پس از برف سه روز گذشته نیز می گوید: تا ساعت هشت صبح امروز سه شنبه راه نزدیک به 90درصد از این روستاها باز شده است.

محرابی می افزاید: با این حال هنوز محورهای ارتباطی 150روستا بسته است که راهداران تلاش می کنند تا فردا راه این روستاها را نیز باز کنند.

وی برخی از این روستاها را سیلاب کلوار، شاه غالب، کت سیاه، آجم، پراشکفت بویراحمد، گودلون، مورخدا، پشت کوه جلیل، رون و ... عنوان می کند و می افزاید: این روستاها در شهرستانهای بویراحمد و دنا و همچنین بخش دیشموک هستند.

رئیس اداره کل بحران راه و شهرسازی استان ادامه می دهد: برای بازگشایی برخی روستاها در مرز استان باید از طریق سایر استانها این کار را انجام دهیم.

50 درصد تجهیزات راهداری فرسوده اند

این مسئول کمبود امکانات و فرسوده بودن تجهیزات راهداری را از علل کندی روند بازگشایی محورها عنوان می کند و می گوید: در این بحران از نظر سخت افزاری برای بازگشایی جاده ها با مشکل مواجه شدیم زیرا 50درصد از تجهیزات راهداری استان فرسوده شده اند.

محرابی بیان می کند: در سال گذشته 55 دستگاه راهداری در این استان به دلیل عمر بالای 30 سال از رده خارج شدند.

وی ادامه می دهد: این در حالی است که سال گذشته و امسال هیچ اعتباری برای خرید تجهیزات جدید پیش بینی نشد.

کاهش اعتبارات راهداری استان

محرابی تصریح می کند: اعتبارات فصل راهداری در استان هم در دو سال گذشته 30درصد کاهش یافته و امسال تنها 15درصد این اعتبارات تخصیص یافته است.

وی به نیاز ضروری حوزه راهداری به این اعتبارات اشاره می کند و می گوید: یکی از مشکلات در این فصل مصرف بالای گازوئیل است که ماشین آلات باید شبانه روز روشن باشند تا یخ نزنند.

رئیس اداره کل بحران راه و شهرسازی استان می افزاید: در برف گذشته، گازوئیل در یکی از ماشین آلات راهداری یخ زده بود.

وی همچنین وجود امکانات لازم و مواد غذایی برای راهداران در طول شبانه روز را هم ضروری عنوان می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که به دلیل کمبود اعتبار، امکانات و تجهیزات راهداری کار بازگشایی محورهای ارتباطی روستایی به سختی انجام می شود، تنها امید به آفتاب است تا با تابشش به یاری راهداران بیاید اگر چه کاهش 10درجه ای دما پس از بارش اخیر راه را بر آفتاب هم بسته است.