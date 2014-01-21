روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین صاحب مقام برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر زینانلو در یازدهمین جشنواره روابط عمومی های برتر که روزهای 23 و 24 دی سال جاری در هتل ارم تهران برگزار شد، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین موفق شد، مقام برتر کشور را در بخش "روابط عمومی دیجیتال" به دست آورد.



وی با بیان اینکه در این دوره، روابط عمومی سازمان ها و ادارات کشور می توانستند در 10 حوزه کلی آثار خود را ارسال کنند افزود: دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بخش روابط عمومی دیجیتال با آثار "آرشیو الکترونیکی سلامت در جراید" و "آرشیو الکترونیکی نشریه پژواک"، در بخش میکروسایت با اثر "زیرپورتال وب دا"، در بخش اتاق خبر با اثر "نرم افزار خبر خوان" و در بخش انتشارات با اثر "خدمت ماندگار کتاب معرفی دستاوردهای دانشگاه از سال 1384 تا 1392" شرکت کرد.



زینالو با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی قزوین به محض آن که روز سوم آذر ماه سال جاری در جریان برگزاری این جشنواره قرار گرفت، تا 20 آذر، آثار خود را ارسال کرد، اظهارداشت: این دانشگاه موفق شد از بین آثار ارسالی، در بخش فعالیت روابط عمومی دیجیتال، رتبه دوم در بین استان های کشور را به دست آورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کسب این موفقیت را حاصل برنامه ریزی و تلاش خانواده روابط عمومی در دانشگاه دانست و گفت: همدلی مدیریت و کارشناسان روابط عمومی ستاد و رابطان روابط عمومی در واحدهای تابعه دانشگاه این موفقیت را به وجود آورد.