به‌ گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که با حضور علی‌محمد نوریان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی، محمود رسولی‌نژاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور، معاون عملیات هوانوردی و جمعی از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی برگزار شد؛ نوریان ضمن تشریح ساختار و جایگاه سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی وابسته به آن سازمان، به نقش ارزشمند حضور فعال در مجامع بین‌المللی اشاره و انتصاب نیک‌نژاد را به این سمت حائز اهمیت برشمرد.



در این مراسم همچنین مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور به تشریح ساختار نظارتی و اجرایی ایکائو در مناطق هفت‌گانه در دنیا پرداخت. همچنین نیک‌نژاد با اشاره به سابقه اجرایی خود در صنعت هوانوردی کشور در بخش‌های مراقبت پرواز و مدیریت اطلاعات هوانوردی، ضمن غنی شمردن نیروی انسانی فعال در صنعت هوانوردی کشور، خواستار برنامه‌ریزی برای تربیت و تقویت سرمایه‌های انسانی و ایجاد زمینه‌های شکوفایی این منبع ارزشمند صنعت هوانوردی کشور شد.

در پایان نیز از نیک‌نژاد به دلیل تلاش‌ها و خدمات صادقانه به صنعت هوانوردی کشور با اهداء لوح تقدیر، قدردانی شد.

گفتنی است؛ دکتر عباس نیک‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر اسبق اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌های کشور به‌عنوان مسئول بخش مدیریت اطلاعات هوانوردی/مدیریت ترافیک هوایی (Regional officer, AIM/ATM) در دفتر منطقه‌یی ایکائو در خاورمیانه- قاهره منصوب شد.

براساس این گزارش، برای نخستین بار است که یک نفر ایرانی‌الاصل از مجموعه هوانوردی کشور در ساختار رسمی سازمان ایکائو که متولی امور هوانوردی در دنیا است، حائز این عنوان می‌شود.

نیک‌نژاد با بیش از 14 سال سابقه عملیاتی در بخش‌های مراقبت پرواز و مدیریت اطلاعات هوانوردی در شرکت فرودگاه‌های کشور که به‌تازگی نیز به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمده بود، طی فرآیند شش ماهه جذب در سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری-ایکائو و پس از موفقیت در مراحل مختلف ارزیابی‌های مربوطه و مصاحبه، به این سمت منصوب شد.

وی پیش از این نایب رئیس اجلاس مدیریت اطلاعات هوانوردی در دفتر مذکور بوده است که در اجلاس‌های آن دفتر حضور فعال و تاثیرگذاری داشته است.

دفتر منطقه‌یی ایکائو در خاورمیانه در حوزه‌های تخصصی مدیریت ترافیک هوایی، مدیریت اطلاعات هوانوردی، ارتباطات و ناوبری، عملیات فرودگاهی، عملیات پرواز و امنیت هوانوردی، وظایف تدوین و نظارت بر استانداردها و الزامات هوانوردی را پیگیری می‌کند که انتصاب اخیر مربوط به مسئولیت بخش مدیریت اطلاعات هوانوردی/مدیریت ترافیک هوایی(Aeronautical Information Management / Air Traffic Management) در آن دفتر می‌شود.

ایکائو برای پست‌های تخصصی دفاتر منطقه‌یی و براساس سیستم متمرکز مدیریت منابع انسانی سازمان ملل متحد و به‌طور عمومی اعلان‌های مربوط به آن پست‌ها را منتشر می‌کند و طی یک فرآیند بسیار دقیق و مبتنی بر شایستگی و تجربیات کاندیداهای آن پست‌ها، نسبت به اتخاذ مکانیسم‌های ارزیابی، آزمون و مصاحبه، از میان بهترین متخصصین هوانوردی در دنیا، کارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف خود را انتخاب و منصوب می‌کند.

گفتنی است؛ ایکائو به عنوان یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل که مقر آن در مونترآل قرار دارد، از طریق هفت دفتر منطقه‌ ای امور مربوط به استانداردها و الزامات هوانوردی را در مناطق مختلف دنیا پیگیری و نظارت می‌کند.

