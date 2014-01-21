حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: قم از استان‌های سر آمد و پیشرو در کاراته در عرصه رقابت‌های داخلی و برون مرزی است و امیدواریم در مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های بتوانیم شاهد موفقیت کاراته کاهای قمی تیم آذرخودرو نوین در کسب عنوان قهرمانی باشیم.

وی ادامه داد: این چهارمین دوره مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور است که با شرکت برترین‌های این رشته ورزشی در قالب 10 تیم از استان‌های مختلف روز پنج‌شنبه این هفته به میزبانی هیئت کاراته استان و تیم کاراته آذرخودرو نوین قم برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت کاراته استان قم با اشاره به آمادگی کاراته کاهای تیم آذرخودرو نوین قم برای کسب موفقیت در مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور، تصریح کرد: کاراته کاهای خوب قمی برای کسب عنوان قهرمانی در این دوره از پیکارهای سوپر لیگ قهرمانی کشور شرکت کرده اند و همگی مصمم به تداوم موفقیت های تیم آذرخودرو نوین و اولین قهرمانی قم در سوپر لیگ هستند.

وی با بیان اینکه دیدارهای هفته پایانی مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور به میزبانی قم در روز پنج‌شنبه سوم بهمن برگزار می‌شود، بیان کرد: در این مسابقات که کاراته کاهای 10 تیم حضور دارند، کاراته کاهای آذرخودرو نوین قم در دو مسابقه حساس با حریفان رقابت می‌کنند.

عابدی تصریح کرد: در این دوره از رقابت‌ها، نفراتی همچون امیر مهدی زاده، محمدهادی داودآبادی، ناصر نجفی، سعید علی پور، محمد شایگان و چندین چهره توانمند دیگر از کاراته کاهای سرشناس و نامدار استان قم که سابقه حضور در پیکارهای بین المللی، آسیایی و جهانی این رشته ورزشی را دارند از امیدهای تیم آذرخودرو نوین قم برای موفقیت در سوپر لیگ به شمار می‌روند.

وی عنوان کرد: در این فصل از مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور تمام تیم‌ها برای کسب قهرمانی مدعی هستند اما جدال اصلی برای کسب این عنوان بین آذرخودرو نوین قم، دانشگاه آزاد اسلامی تهران و فولاد مبارکه سپاهان است و هم اکنون نیز این سه تیم در مکان های اول تا سوم جدول رده بندی مسابقات حضور دارند.

رئیس هیئت کاراته استان قم با بیان اینکه مطمئناً تیم آذرخودرو نوین قم نیز برای حفظ صدرنشینی خود در هفته پایانی نیم فصل با نفرات برتر خود پا به این مسابقات خواهد گذاشت، افزود: این برای اولین بار در این فصل از سوپر لیگ است که مسابقات در شهری غیر از تهران برگزار می شود و امیدوارم بتوانیم از فرصت میزبانی برای حفظ صدرنشینی آذرخودرو نوین قم در سوپر لیگ به خوبی بهره ببریم.

وی عنوان کرد: این مسابقات در حضور نماینده فدراسیون از صبح روز پنجشنبه سوم بهمن ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد و تا عصر همان روز با جدال 10 تیم حاضر در سوپر لیگ ادامه خواهد یافت.

