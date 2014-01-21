پایانه حمل و نقل باری مشگین شهر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از این مجتمع تصریح کرد: پایانه حمل و نقل با هدف کاهش ترافیک شهری و دسترسی آسانتر باغداران به خودروهای حمل میوه راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه مشگین شهر از قطبهای تولید میوه کشور محسوب می شود، تاکید کرد: ایجاد پایانه حمل و نقل باری از جمله ضروریات این شهرستان بود.

به گفته فرماندار مشگین شهر بالغ بر 18 میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

وی تاکید کرد: این پایانه در چهار هزار متر مربع احداث شده و برای 50 نفر به صورت مستقیم و 250 نفر غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.