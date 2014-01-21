607 کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف در کرمان ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی یزدان پناه صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بر نقش دامپزشکی در بهداشت و امنیت غذایی جامعه تاکید کرد و گفت: یکی از فعالیتهای دامپزشکی جلوگیری از شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که بیشتر این بیماری ها در اثر استفاده از فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی در جامعه شیوع پیدا می کند.
یزدان پناه اظهار داشت: واکسیناسیون دام، نظارت بر فرآورده ها، ضبط و معدوم سازی فرآورده های دامی آلوده از جمله اقداماتی هستند که به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ها توسط دامپزشکی انجام می شود.
وی ادامه داد: انجام بازدیدهای مستمر از کشتارگاه ها و مراکز عرضه فرآوده دامی تاثیر بسزایی در ارائه محصولات با کیفیت و سالم به جامعه هدف دارد.
این مسئول از انجام 11 هزار و 392 مورد بازدید از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فراورده های دامی در شهرستان کرمان خبر داد و اذعان داشت: در این مدت چهار مرکز متخلف عرضه فرآورده های خام دامی به مراجع قضایی معرفی شدند.
یزدان پناه همچنین گفت: در پاییز سال جاری 607 کیلوگرم فراوده خام دامی کشف و از چرخه مصرف خارج شد.
این مسئول از معدم سازی شش هزار و 266 لاشه طیور غیرقابل مصرف خبر داد و افزود: در این مدت 13 هزار و 458 راس بز و بزغاله، دو هزار و 816 راس گاو و گوساله، 11 هزار و 345 راس گوسفند و بره، 204 نفر شتر و 495 قطعه طیور در کشتارگاه ها و زیر نطر کارشناسان دامپزشکی و كارشناسان ناظر ذبح شرعي کشتار شده اند.
یزدان پناه گفت: نظارت بهداشتی بر کلیه رستورانها، کارگاهها، کارخانهها و مراکز تهیه و آماده سازی فرآوردههای خام دامی بر عهده دامپزشکی بوده که به صورت مستمر در سطح شهرستان انجام میشود.
وی یادآور شد: تمامی مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی تحت کنترل دامپزشکی از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار بوده و شهروندان میتوانند با اطمینان خاطر مواد پروتئینی خود را از مراکز مجاز تهیه کنند.
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