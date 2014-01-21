به گزارش خبرنگار مهر، در شبی که تمام توجه ورزش ایران معطوف به کمیته ملی المپیک و انتخابات این کمیته بود، هفته شانزدهم (پنجم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برگزار شد و طی آن دوازده تیم شرکت کننده دیدارهای خود در این هفته از رقابت‌ها را برگزار کردند.

در چارچوب این هفته از مسابقات دانشگاه آزاد در مصاف با همیاری زنجان به پیروزی دست یافت و به روند بردهای متوالی خود در ورزشگاه آزاد ادامه داد. این تیم اینگونه از این دیدار خانگی صاحب دو امتیاز کامل شد اما برای صعود از رده سوم منتظر لغزش مهرام مقابل ماهان ماند؛ اتفاقی که البته با وجود رقابت نزدیک دوتیم نیفتاد و باعث شد امتیاز کامل بازی را به حساب شاگردان هاشمی واریز شود.

در شبی که دانشگاه آزاد و مهرام برنده دیدار برابر حریفان خود شدند، پتروشیمی بندرامام هم با غلبه بر نیروی زمینی به روند بردهای متوالی خود ادامه داد. اما علاوه بر سه تیم بالای جدول، تیم چهار نیز این هفته از مسابقات را با پیروزی به پایان رساند. بر این اساس ذوب آهن در گرگان با 27 اختلاف به پیروزی رسید و موجب رقم خوردن سیزدهمین باخت شاگردان اسدالله کبیر شد.

صنایع پتروشیمی هم در این هفته از مسابقات میزبان افرا خلیج فارس بود که طی آن موفق به کسب پیروزی شد همان وط رکه استقلال زرین قشم در دیدار خانگی اسباب شکست را برای قزوینی‌های مهمان فراهم کردند.

نتیجه 6 دیدار برگزار شده در هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* دانشگاه آزاد 75 - همیاری زنجان 69

* استقلال زرین قشم 81 - هفت الماس قزوین 77

* صنایع پتروشیمی ماهشهر 69 - افرا خلیج فارس 67

* شهرداری گرگان 50 - ذوب آهن اصفهان 77

* ماهان اصفهان 65 - مهرام تهران 69

* نیروی زمینی 59 - پتروشیمی بندرامام 88

در پایان دیدارهای برگزار شده در هفته شانزدهم (پنجم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های اول تا چهارم جدول رده‌بندی یعنی پتروشیمی، مهرام، دانشگاه آزاد و ذوب آهن به واسطه بردهایی که کسب کردند جایگاه خود را تثبیت کردند. البته در این میان دانشگاه آزاد امیدوار بود خود برنده بازی شود و مهرام همانند دیدار هفته پیش لغزش داشته باشد تا اینگونه بالاخره از رده سوم صعود کند اما پیروزی مهرام معادلات این تیم را به هم زد.

در این هفته از مسابقات ماهان، همیاری زنجان و هفت الماس قزوین باختند با این حال جایگاه آنها در رده‌های پنجم تا هفتم تغییر نکرد. اینگونه جدول رده‌بندی مسابقات در رده‌های اول تا هفتم بدون تغییر ماند در حالیکه سایر رده‌های دستخوش تغییراتی شد.

در پایان این هفته از مسابقات تنها دو تیم موفق به صعود شدند و سه تیم هم سقوط کردند. استقلال زرین قشم بیشتر از همه و دو پله صعود کرد و صنایع پتروشیمی هم حداقل صعود را داشت. سه تیم افرا خلیج فارس، شهرداری گرگان و نیروی زمینی هم هر یک با یک پله سقوط مواجه شدند.

رده‌بندی دوازده تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان دیدارهای هفته شانزدهم به این شرح است:

جدول رده‌بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (16 بازی، 16 برد، بدون باخت، 32 امتیاز)

2- مهرام تهران (16 بازی، 14 برد، 2 باخت، 30 امتیاز)

3- دانشگاه آزاد (16 بازی، 14 برد، 2 باخت، 30 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (16 بازی، 12 برد، 4 باخت، 28 امتیاز)

5- ماهان اصفهان (16 بازی، 9 برد، 7 باخت، 25 امتیاز)

6- همیاری زنجان (16 بازی، 6 برد، 10 باخت، 22 امتیاز)

7- هفت الماس قزوین (16 بازی، 6 برد، 10 باخت، 22 امتیاز)

8- صنایع پتروشیمی ماهشهر (16 بازی، 6 برد، 10 باخت، 22 امتیاز)

9- افرا خلیج فارس (16 بازی، 5 برد، 11 باخت، 21 امتیاز)

10- استقلال زرین قشم (16 بازی، 3 برد، 13 باخت، 19 امتیاز)

11- شهرداری گرگان (16 بازی، 3 برد، 13 باخت، 19 امتیاز)

12- نیروی زمینی (16 بازی، 2 برد، 14 باخت، 18 امتیاز)