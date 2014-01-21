آبدانان به قطب کشاورزی استان ایلام تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پیری صبح سه شنبه در بازدید از طرحهای آماده افتتاح این شهرستان در دهه فجر اظهار داشت: دردهه فجر امسال 11 طرح کشاورزی در شهرستان آبدانان به بهره برداری می رسد.

پیری افزود: این طرح ها شامل ایستگاه پمپاژ ، مرغداری گوشتی و پرورش گاو شیری و پرواربندی گوساله است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ها 70 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

این مسئول بیان داشت: هدف از اجرای این طرحها توسعه کشاورزی شهرستان است که در آینده ای نزدیک این شهرستان به یکی از قطبهای کشاورزی استان تبدیل می شود.

وی افزود: اجرای طرحهای کشاورزی علاوه بر تامین نیازهای استان باعث اشتغالزایی زیادی در شهرستان نیز شده است.