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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

اضافه شدن سهمیه بلیت‌های روز دوم به ظرفیت پیش‌فروش اینترنتی فیلم فجر

اضافه شدن سهمیه بلیت‌های روز دوم به ظرفیت پیش‌فروش اینترنتی فیلم فجر

سهمیه بلیت های روز دوم به ظرفیت پیش فروش اینترنتی جشنواره فیلم فجر اضافه شد و علاقه‌مندانی که روز دوم را برای خرید اینترنتی خود انتخاب کرده‌اند می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همانگونه که پیش‌تر اعلام شده بود برنامه پیش‌فروش اینترنتی بلیت‌ها طی سه روز انجام خواهد شد و سهمیه روز دوم به سامانه فروش اینترنتی اضافه شده است.

از همین رو علاقه مندانی که روز دوم را برای خرید اینترنتی خود انتخاب کرده اند می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

همچنین برای روز سوم نیز سهمیه ای پیش بینی شده است که در صورت نیاز، آن دسته از علاقه مندان که موفق به خرید در روز اول و دوم نشدند، بتوانند از سهمیه روز سوم استفاده کنند.

بخشی از ظرفیت هر سالن سینما برای فروش روزانه به گیشه اختصاص داده خواهد شد. کسانی که علاقه مند به خرید روزانه هستند می توانند از ظرفیت گیشه سینماها در ایام برگزاری جشنواره استفاده کنند.

کد مطلب 2218367

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