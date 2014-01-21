تشکیل کمیته ویژه برای بررسی حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آباد در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری که در اثر آن دو کارگر زن جان خود را از دست دادند گفت: من در محل حاضر و از نزدیک این آتش سوزی را شاهد بودم اما باید این نکته را نیز فراموش نکنیم که مجموعه آتش نشانی طی روز 160 عملیات انجام می دهد و با مشکلات زیادی روبرو است.

وی با اشاره به بروز بودن تجهیزات آتش نشانی گفت: در این سال ها تجهیزات آتش نشانی بسیار روزآمد شده و این حادثه که نردبانی عمل نکند ممکن است در هر نقطه از جهان اتفاق افتد همان طور که چندی پیش در منچستر نیز آتش سوزی مشابه آتش سوزی خیابان جمهوری رخ داد و تجهیزات آتش نشان ها عمل نکرد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نیروهای آتش نشانی کمتر از ساعت استاندارد یعنی 3 دقیقه و 10 ثانیه در محل حاضر بودند، گفت: این نردبام ها کامپیوتری بوده و پیش از این نیز نیروهای آتش نشانی بارها با آن کار کرده بودند. متاسفانه نردبام اول عمل نکرد و در فاصله کوتاهی که نردبام دوم آماده شود نفر اول سقوط و سپس نفر دوم سقوط کرد اما باید به نکته نیز توجه کنیم از آن 7 نفر که در حریق گرفتار بودند 5 نفر نجات پیدا کردند.

وی با اشاره به فداکاری آتش نشان ها در حوادث مشابه گفت: نباید تلاش این افراد نادیده گرفته شود. همین آتش نشان ها بودند که هفته گذشته جان 200 نفر را در آتش سوزی سینمای ایران نجات دادند.

آباد پیشنهاد کرد کمیته ای برای بررسی این حادثه تشکیل شود.

محسن سرخو نیز ضمن تذکری نسبت به این حادثه گفت: چندی پیش در شورا مصوبه ای داشتیم که تجهیزات آتش نشانی باید روزآمد شود اما از آن تاریخ تا امروز اقدام قابل قبولی انجام نشده است.

وی خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی این حادثه شد و گفت: در حوادث این چنینی ثانیه ها ارزشمند است.

احمد مسجد جامعی نیز با تایید پیشنهاد آباد و سرخو به کمیسیون نظارت و سلامت ماموریت داد تا با تشکیل کمیته ای این موضوع را بررسی کنند.

رئیس شورای شهر با بیان اینکه این دو کارگر خانم مجبور بودند در ایام تعطیل در کارگاه حضور پیدا کنند و در چنین حادثه ای جان خود را از دست دادند گفت: اینها برای رزق و روزی حلال در ایام تعطیل به سر کار رفته بودند و ما باید نسبت به جان آنها حساس باشیم.

وی با اشاره به حادثه انفجار در پشت صحنه فیلم معراجی ها گفت: سوال ما در آن حادثه این بود که چرا این همه صحنه جنگی در فیلم های دنیا اتفاق می افتد اما تلفاتی ندارد ولی در فیلم های ایرانی چرا؟ ما در آن حادثه امکان تذکر نداشتیم اما در این موضوع می توانیم نقش نظارتی خود را ایفا کنیم. مساله اصلی احترام به جان آدمی است که باید ارزش پیدا کند.

وی با اشاره به تهیه سندی در شورا برای روزآمد کردن تجهیزات آتش نشانی گفت: آن زمان سازمان آتش نشانی گفت تجهیزات ما در حد کشور آلمان روزآمد است و قبول نداشت اعتباری برای این موضوع اختصاص یابد حالا جا دارد در ین زمینه به شورا توضیح دهد.

دنیامالی نیز پیشنهاد داد رئیس سازمان آتش نشانی در این زمینه به شورا توضیح دهد.

در این جلسه همچنین احمد مسجد جامعی نسبت به استعلام حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون ها اعلام کرد و گفت: شرکت اعضای شورا ی شهر در این گونه فعالیت ها بلامانع است و این نشان می دهد اعضای شورا به قواعد و قوانین آشنا هستند و آقایان ساعی و جدیدی می توانستند در انتخابات فدراسیون های مورد نظرشان شرکت کنند.

وی با تبریک برگزیده شدن دبیر در هیات رئیسه کمیته ملی المپیک گفت: به همین دلیل وی توانست به عنوان یکی از اعضا انتخاب شود.

در این جلسه معصومه ابتکار نیز به مناسبت هفته هوای پاک در شورا حضور پیدا کرد و گفت: وقتی به شورا می آمدم احساس می کردم به خانه خود باز گشتم حالا در صندلی من آقای جدیدی نشسته است که کاشانی به شوخی خطاب به ابتکار گفت چقدر آقای جدیدی شبیه به شما است.

مسجد جامعی در پاسخ به کاشانی گفت: خانم ابتکار نشان قهرمان زمین را دارند و آقای جدیدی قهرمان جهان هستند بنابراین این دو می توانند شبیه هم باشند.