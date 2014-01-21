ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاستی های صبای قم در دفاع و حمله برطرف شده اند، اضافه کرد: هماهنگی خطوط دفاعی، میانی و حمله موجب شده است تا هفته به هفته عملکرد تیم نسبت به قبل بهتر شود و نتایج بهتری نیز کسب کنیم.

وی در ادامه به بازی هفته بیست و سوم صبای قم در مقابل تراکتورسازی تبریز اشاره و تصریح کرد: به نظر من بازی با تراکتورسازی سخت و نفس گیر بود چون هر دو تیم با توجه به شرایطی که در جدول داشتند برای سه امتیاز بازی می کردند و خوشحالم از اینکه با دست پر از تبریز بازگشتیم.

بختیاری زاده عنوان داشت: برای ما همیشه بازی در تبریز خوش یمن و با خاطره ای خوب همراه بوده است و کسب یک امتیاز بیش از آنکه برای تراکتورسازی به درد بخورد، به کار ما آمد و ما را یک پله در جدول رده بندی لیگ برتر بالاتر آورد.

وی ادامه داد: صبای قم تیمی است که همواره در لیگ برتر فوتبال ایران بازی های خوبی ارائه می کند و از نظر تمامی کارشناسان و اهالی فوتبال همواره صبا یک تیم با شخصیت است که خاصیت بارز این تیم، فوتبال با برنامه است ما این مهم را در هفته های اخیر به خصوص دیدارهایی که با فجر و تراکتورسازی داشتیم نشان دادیم و از دو میهمانی حساس و نفس گیر چهار امتیاز ارزشمند کسب کردیم.

مربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: بازیکنان ما در دو دیدار اخیر کاملا هماهنگ و با برنامه بازی کردند و به لطف خدا با چهار امتیاز گرانبهایی که از شیراز و تبریز گرفتیم، اکنون تیم ما هم در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و در شرایطی در هفته بیست و چهارم برابر داماش گیلان قرار می گیرد که برای کسب سه امتیاز این بازی نیز مصمم و با روحیه است.

وی یادآور شد: اتفاق خوبی که در هفته های اخیر در تیم ما رخ داده این است که به خوبی به وحدت تاکتیکی رسیده ایم و در ادامه لیگ با انگیزه تر از گذشته همان نمایشی را ارائه کنیم که در مقابل تیم فجر شهید سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز نشان دادیم.

گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم که هم اکنون در مکان یازدهم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد در دیداری داخل خانه از هفته نهم دور برگشت دوازهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال از ساعت 14:30 دقیقه عصر یکشنبه ششم بهمن ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم مقابل داماش گیلان تیم دوازدهم جدول رده بندی صف آرایی می کند.

