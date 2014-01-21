گذشت اولیاء دم در کرمان قاتل را از چوبه دار رهانید

به گزارش خبرنگار مهر، علي سيدي صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران راجع به ابعاد اين پرونده افزود: قاتل در پی بروز يك اختلاف قبلي با مقتول در درگيري و نزاع جمعي بازدن يك ضربه چاقو مرتكب قتل مي شود.

وي با اشاره به وقوع اين نزاع در تير ماه 85 اظهارداشت:مقتول سرانجام پس از 3 ماه دست وپنجه نرم كردن با مرگ سرانجام در مهرماه همان سال به علت عفونت شديد ريوي و نارسائي از اندامهاي دروني ناشي از اصابت جسم نوك تيز برنده تسليم مرگ شد.

سيدي با بيان اين مطلب که كسب رضايت اين پرونده مراحل پيچيده اي را داشت ، افزود: رضايت اولیاء دم در قبال دريافت مبلغ 20 ميليون تومان بدهي هزينه هاي درماني مقتول منوط شده بوده كه خانواده قاتل از پرداخت اين مبلغ عاجز بودند.

وي ادامه داد:در اثناي اين اتفاقات يكي از بستگان دور خانواده قاتل كه خانمي در حال طلاق از همسرش بود با بخشش کل مهریه اش در قِبَل پرداخت مبلغ درخواستی خانواده مقتول گره این عفو و گذشت باز شد و پس از احضار شوهرسابق اين خانم 20 ميليون وجه نقد به خانواده مقتول پرداخت شد.

معاون دادستان كرمان از خود گذشتگي اين خانم خير را قابل ستايش وتقدير ذكر كرد واظهارداشت: اميدواريم که اين كار خير خوشبختي وسعادت را به زندگي او رهنمون سازد.

سيدي خاطرنشان كرد:اين قاتل در سن 18 سالگي مرتكب قتل شده است وقريب به 7 سال از بهترين سالهاي عمر خود را در زندان سپري كرده است و تا آستانه اعدام نيز پيشرفته است كه اين موضوع همه ناشي از درگيريهاي بی ارزش و نزاع هائي است كه هريك به دلايل واهي باعث خسارات جبران ناپذيري مي شود.

وي يادآورشد:درجريان بازجوئي قاتل اذعان داشته است كه انگيزه قتل نداشته است اما به واسطه همراه داشتن سلاح سرد اين قتل ، رقم خورده است.

معاون دادستان كرمان به جوانان توصيه كرد: باید از هرگونه بحث وجدل ونزاع پرهيز كرد که شاید با یک اشتباه در پی یک خشم آنی اتفاقی رخ دهد که تا سالهای سال نتوان تبعات آن را جبران کرد.

شايان ذكر است اخذ گذشت اولياء دم اين پرونده در سايه پيگيرهاي مجدانه دستگاه قضائي، علي سيدي ،معاون دادستان كرمان و آذر بني اسد داديار اجراي احكام دادسرا محقق گشت.

