پنج آزاد کار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اسامی دعوت شدگان کرمانشاه به اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران نیز اشاره کرد و گفت: فرزاد کولیوند، حامد رشیدی، رضا افضلی، احسان امینی و سعید امیری نفراتی هستند که از سوی کادر فنی در کنار 46 کشتی گیر دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

وی افزود: کولیوند در وزن 61 کیلوگرم، رشیدی در وزن 65 کیلو، افضلی در 74 کیلو، امینی در 86 کیلو و امیری نیز در وزن 97 کیلوگرم حضور دارند و هر کدام آن ها برای حضور در جام جهان پهلوان تختی باید با سه تا شش نفر دیگر در اوزان خود به رقابت بپردازند.

محبی یادآور شد: همچنین طبق اعلام فدراسیون کشتی، ما می توانیم یک مربی را نیز برای حضور در اردوی تیم ملی به کادر فنی معرفی کنیم که در حال جمع بندی برای انجام این کار هستیم و ظرف چند روز آینده و تا پیش از آغاز اردو این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس هیات کشتی کرمانشاه زمان آغاز اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان برای شرکت در مسابقات جام جهان پهلوان تختی را 14 بهمن عنوان کرد و گفت: این اردو تا زمان آغاز مسابقات ادامه می یابد.

گفتنی است؛ رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی قرار است در روزهای 17 و 18 بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شود.