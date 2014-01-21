به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی پس از پیروزی تیمش مقابل فولاد ماهان اصفهان با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: دیدار تیم ما مقابل فولاد ماهان به دلیل نتایج اخیر این تیم برایمان دشوار بود زیرا فولاد ماهان یک تیم با کیفیت به شمار می‌رود و بازی کردن مقابل این تیم در ورزشگاه خانگی آن بسیار دشوار است.

وی افزود: ‌بر خلاف کسانی که می‌گویند بازیکنان فولاد ماهان جوان و بی‌تجربه هستند، به نظر من این مسئله صحیح نیست زیرا بین بازیکنان تیم‌های مختلف اختلاف چندانی وجود ندارد و همه آنها در یک لیگ بازی می‌کنند.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران با بیان اینکه بازیکنان باید مقابل تیم‌های مختلف عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند، بیان کرد:‌ اهل توجیه کردن نیستم اما باید بگویم که ما تیم مهرام را داریم و شرایط خوبی نیز بر تیم ما حاکم است.

وی با اشاره به شعارهای تند هواداران فولاد ماهان علیه او گفت: مطمئن هستم که این شعارها با چند جلسه محرومیت کم می‌شود زیرا تماشاگر باید این را درک کند که در بسکتبال برد و باخت وجود دارد و نباید اینگونه رفتار کرد.

هاشمی افزود: البته من به بازیکنان خود اعلام کردم که هواداران به ورزشگاه می‌آیند که انرژی خود را تخلیه کنند و این شعارها نباید بر بازیکنان ما تاثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه در طول دوران مربیگری‌ام هرگز به داوری اعتراض نکرده‌ام، ادامه داد: به بازیکنان خود گفته‌ام که به داوری اعتراض نکنید و من نیز در طول دوران مربیگری‌ام به داوری اعتراض نکرده‌ام و از این به بعد نیز این کار را نمی‌کنم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران در پاسخ به سئوالی پیرامون افت سطح لیگ برتر بسکتبال در سال جاری اضافه کرد: به نظر من ضعیف شدن سطح مسابقات نسبت به پارسال طبیعی بود زیرا اتفاقات مختلفی در این زمینه رخ داد که نبود بازیکنان خارجی، یکی از این اتفاقات بود.