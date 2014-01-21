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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

هاشمی:

محرومیت تماشاگران باعث کاهش شعارها می‌شود/ به داوری اعتراض نمی‌کنم

محرومیت تماشاگران باعث کاهش شعارها می‌شود/ به داوری اعتراض نمی‌کنم

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران گفت: اگر مسئولان تماشاگران متخلف را محروم کنند، شعارهای نامناسب در ورزشگاه‌های کشور کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی پس از پیروزی تیمش مقابل فولاد ماهان اصفهان با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: دیدار تیم ما مقابل فولاد ماهان به دلیل نتایج اخیر این تیم برایمان دشوار بود زیرا فولاد ماهان یک تیم با کیفیت به شمار می‌رود و بازی کردن مقابل این تیم در ورزشگاه خانگی آن بسیار دشوار است.

وی افزود: ‌بر خلاف کسانی که می‌گویند بازیکنان فولاد ماهان جوان و بی‌تجربه هستند، به نظر من این مسئله صحیح نیست زیرا بین بازیکنان تیم‌های مختلف اختلاف چندانی وجود ندارد و همه آنها در یک لیگ بازی می‌کنند.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران با بیان اینکه بازیکنان باید مقابل تیم‌های مختلف عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند، بیان کرد:‌ اهل توجیه کردن نیستم اما باید بگویم که ما تیم مهرام را داریم و شرایط خوبی نیز بر تیم ما حاکم است.

وی با اشاره به شعارهای تند هواداران فولاد ماهان علیه او گفت: مطمئن هستم که این شعارها با چند جلسه محرومیت کم می‌شود زیرا تماشاگر باید این را درک کند که در بسکتبال برد و باخت وجود دارد و نباید اینگونه رفتار کرد.

هاشمی افزود: البته من به بازیکنان خود اعلام کردم که هواداران به ورزشگاه می‌آیند که انرژی خود را تخلیه کنند و این شعارها نباید بر بازیکنان ما تاثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه در طول دوران مربیگری‌ام هرگز به داوری اعتراض نکرده‌ام، ادامه داد: به بازیکنان خود گفته‌ام که به داوری اعتراض نکنید و من نیز در طول دوران مربیگری‌ام به داوری اعتراض نکرده‌ام و از این به بعد نیز این کار را نمی‌کنم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران در پاسخ به سئوالی پیرامون افت سطح لیگ برتر بسکتبال در سال جاری اضافه کرد: به نظر من ضعیف شدن سطح مسابقات نسبت به پارسال طبیعی بود زیرا اتفاقات مختلفی در این زمینه رخ داد که نبود بازیکنان خارجی، یکی از این اتفاقات بود.

کد مطلب 2218385

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