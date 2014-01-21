ثبت 34 مورد وقف در رفسنجان/ 11 هزار مستاجر موقوفه در رفسنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمد زاده صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 34 مورد وقف شامل 31 قطعه زمین، دو باغ میوه و یک قنات به ارزشی بالغ بر 11 میلیارد ریال در رفسنجان وقف شد.

وی ادامه داد: از این تعداد 22 مورد به ارزش شش میلیارد ریال توسط حمید وهاب زاده در هفته وقف انجام شد که بزرگترین وقف در استان کرمان به شمار می آید.

به گفته این مسئول، این موارد در راستای رسیدگی به امور ایتام و نیازمندان، حضرت سید الشهدا( ع) و تهیه جهیزیه، احداث مساجد و حسینیه ها ، فعالیتهای عام المنفعه، نشر معارف اهل بیت( ع) و امور فرهنگی به کار می روند.

حجت الاسلام محمد زاده با بیان اینکه در سال 90 نیز 13 فقره وقف شامل 9 قطعه زمین، سه سهم قنات و زمین پسته و یک باب مغازه به ارزش چهار میلیارد ریال در رفسنجان انجام شد، تصریح کرد: سال گذشته نیز 14 فقره وقف شامل 9 قطعه زمین، چهار قطعه زمین پسته ای و یک باب مغازه با ارزشی بیش از پنج میلیارد ریال برای احداث خانه عالم و کانون قرآنی، روضه خوانی و اطعام در ماه محرم به ثبت رسیده است.

رشد 2 برابری موقوفات در رفسنجان

رئیس اوقاف و امور خیریه رفسنجان عنوان داشت: در طول سه سال گذشته در مجموع 61 موقوفه در رفسنجان ثبت شده است که موقوفات امسال نسبت به مدت مشابه سالهای قبل رشد دو برابری داشته است.

وی با بیان اینکه این عمل نشانگر ادامه راه اجداد و نیاکان مردم متدین رفسنجان است، تصریح کرد: در رفسنجان 70 درصد موقوفات در امور حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) صرف می شود.

حجت الاسلام محمدزاده بیان داشت: بر اساس نیاز شهرستان رفسنجان امور وقف در راستای مسائل فرهنگی و ترویج و گسترش علم، درمان بیماران و تسهیل امور تحصیل دانش آموزان و ساخت و ساز مساجد، مدارس و بقاع متبرکه صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: 11 هزار مستاجر موقوفه در رفسنجان وجود دارد که این افراد در مغازه به کسب و کار می پردازند و یا در خانه هایی زندگی می کنند که زمین آنها وقف است و به صورت اجاره ای باید مبلغ ناچیزی به اداره اوقاف شهرستان پرداخت کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رفسنجان تصریح کرد: تنها چیزی که در دین مبین اسلام به وقف اضافه شده و وقف را از سایر امور ادیان جدا کرده است نیت خداجویانه و تقرب به درگاه الهی است.

حجت الاسلام محمدزاده با اشاره به این موضوع که در عصر جاهلیت عمل وقف برای تظاهرنمایی، تفاخر و شهرت اسم در کشورها و ادیان مختلف انجام می شد، یادآور شد: برای انجام عمل خداپسندانه وقف، واقف باید چیزی را که می خواهد وقف کند از راه طیب و حلال بدست آورده باشد و این مورد را فقط برای جلب رضایت پروردگار وقف کند.

وی با اشاره به اینکه وقف از ارزش معنوی بسیار بالایی برخوردار است، ابراز داشت: در زمان پیامبر اکرم( ص) همه صحابه پیامبر مواردی را وقف می کردند و چنانچه بضاعت مالی نداشتند از وقف و در اختیار قرار دادن کمترین اموال خود حتی یک کتاب دریغ نمی کردند.

رئیس اوقاف و امور خیریه رفسنجان گفت: بررسی های تاریخی نشان داده است که عمل وقف در نسلهای گذشته و حال، در کشورهای مختلف وجود داشته و ادامه دارد.

وی افزود: وقف سنت حسنه پیامبر اعظم(ص) است و تنها چیزی که در دین مبین اسلام به وقف اضافه شده است نیت خداجویانه و تقرب به درگاه الهی است.

