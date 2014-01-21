جزئیات رای پرونده اختلاس از بیمه / 21 نفر محکوم شدند

قاضی محسن افتخاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از نقص دیوان عالی کشور به حکم صادره برای پرونده اختلاس از بیمه ایران، پرونده 22 متهم به دادگاه کیفری استان تهران برگشت داده شد و در همین حال پرونده 4 متهم دیگر نیز از دادسرا برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: پس از برگزاری 8 جلسه دادگاه در شعبه 79 دادگاه کیفری 26 متهم در حضور وکلایشان محاکمه شدند.

به گفته سرپرست دادگاههای کیفری استان حکم این پرونده صبح امروز صادر شد که براساس آن 21 نفر محکوم و 5 نفر نیز تبرئه شدند.

افتخاری افزود: هنوز پرونده م.ر به دادگاه نیامده است و در صورتی که پرونده جدیدی به دادگاه ارسال شود پس از تعیین شعبه رسیدگی می شود.