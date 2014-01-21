مازندران دومین استان کشور از نظر وجود بقاع متبرکه است/ تاکید بر تعمیق روابط ایران و یمن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی صبح سه شنبه در همایش بین المللی ناصر الحق در محمودآباد به وجود هزار و 332 امامزاده و بقاع متبرکه در استان اشاره کرد.

وی با تجلیل از خدمات ناصر الحق بیان داشت: ناصرالحق پایه گذار حکومت علوی بر مبنای نهج البلاغه است و تلاشهای ارزنده ای در این زمنیه داشته است.

وی عنوان کرد: همایش بین المللی اطروش، گامی برای وحدت و نزدیک شدن به معارف اهل بیت و شناخت پایه گذار مکتب تشیع در اسلام است.

اندیشمند یمنی نیز در این مراسم با تقدیر از تلاشهای ایران برای وحدت بین کشورهای اسلامی گفت: بزرگداشت اطروش در واقع، بزرگداشت از امر معروف و نهی از منکر است.

"اسماعیل الوزیر " افزود: ناصر اطروش در قرنها پیش، کاری بزرگ انجام داد و توانست حکومت اسلام را پایه گذاری کند.

وی اظهار داشت: ناصر اطروش با کار بزرگی که انجام داد، تعجب کوچک و بزرگ را بر انگیخت و بزرگداشت از وی، در واقع بزرگداشت از خط درستی بود که مردم را به اسلام دعوت کرد.

وی عنوان کرد: برخی جریان های سلفی می گوید نباید بین شیعه و سنی اتحاد وجود داشته باشد و سعی در تفرقه دارند.

این اندیشمند یمنی با تاکید بر تعمیق روابط بین ایران و یمن افزود: جمهوری اسلامی ایران فقط نباید به ملت ایران تاکید داشته باشد و باید بر هدایت و تلاش بر پیشرفت سایر ملتها هم توجه داشته باشد و اینها برخاسته از خط ائمه است.

وی افزود: صحیفه سجادیه بهترین میراثی است که ائمه اطهار برای ما به یادگار گذاشته اند و دعوت به وحدت و دوستی می کند.

