لزوم ساماندهی گورستانهای بدون متولی/سلامت بهداشتی و روانی شهروندان تهدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در مناطق مسكوني شهر بندرعباس قبرستان هايي ديده مي شود كه داراي مجوز دفن اموات نيستند ولي معمولا در آن تدفين هاي غيرمجاز صورت مي گيرد. وجود اين قبرستان ها نه تنها به زيبايي شهر لطمه زده بلكه نگراني هايي براي ساكنان اطراف آن به لحاظ پيامدهاي بهداشتي و اجتماعي نيز به وجود آورده است.

بندرعباسی كه امروز شكل گرفته است از محلات و روستاهاي متعددي تشكيل شده كه در مدت زمان نه چندان دور هر كدام از آنها بنا به اقتضاي زمان خود، داراي گورستان هايي براي دفن اموات بودند اما با رشد شهر و افزايش جمعيت، بسياري از اين روستاها در محدوده شهر قرار گرفته و به صورت محله ها يا شهرك هاي مسكوني به پيكره شهر پيوند خورده اند. اين در حالي است كه پس از ادغام اين روستاها در پيكره شهر، گورستان هاي آنها فلسفه وجودي خود را از دست نداده اند و پس از تاسيس قبرستان بزرگ شهر (در روستای باغو) كه اغلب خاكسپاري ها به اين محل انتقال يافت باز هم برخي موارد دفن در اين گورستان ها ديده شده است.

با توجه به رعايت مفاد آيين نامه بهداشتي براي تدفين اموات كه استانداردهايي همچون ابعاد قبر، عمق دفن و ايزوله نمودن قبر مدنظر است متاسفانه در تدفين هاي غيرمجاز، اين استانداردها رعايت نمي شود و عاملي براي تهديد سلامت عمومي است. در عين حال قبرستان هاي غيرمجاز داراي اثرات مخرب اجتماعي نيز هستند و به دليل مخروبه بودن و داشتن شرايطي خاص، مكان امني را براي تجمع افراد بزهكار فراهم مي كنند. از سوي ديگر اين اماكن به دليل نداشتن نظارت و كنترل بر تدفين هاي انجام شده در آن، مي تواند محلي براي دفن انواع جنازه هاي مشكوك به قتل و مانند آن باشد.

اگرچه بنا به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ها، مالكيت گورستان هاي عمومي با شهرداري است اما با توجه به اين كه برخي زمين ها وقف بوده يا حالت مشاع دارد تا زمان در اختيار گرفتن آنها نياز به پيگيري داريم.

به دلیل مشخص نبودن مالکیت برخی از زمین‌های سطح شهر، دفن به صورت غیرمجاز صورت می گیرد که هم نیازمند است شهرداری شهر بندرعباس و سایر شهرداری های شهرهای بزرگ و کوچک، نسبت به تعیین تکلیف این املاک پیگیری کنند.

وجود گورستان‌های غیرمجاز به دلیل به وجود آوردن مشکلات بهداشتی و روانی برای شهروندان، نبود امکان نظارت دقیق بر کفن و دفن و نگرانی ساکنان مجاور با گورستان‌ها همواره مسئله‌ساز بوده است، از این رو می طلبد تا شهرداری پایتخت اقتصادی و تجاری ایران با تعیین کارگزار و مشخص کردن کاربری مناسب برای گورستان‌های غیر مجاز از طریق طرح جامع بکوشد از دفن‌های غیر مجاز جلوگیری شود.

وضعیت نابسامان گورستان ها در استان هرمزگان دغدغه مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان نیز بود تا در دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان هرمزگان به عنوان یک دغدغه مطرح شود. مهدی عسکری زاده با بیان اینکه این گورستان ها در اطراف مساجد و به صورت سنتی در روستاها و در شهرها هم بدون حصار و متولی شکل گرفته است، خواستار رسیدگی و ساماندهی به این گورستان ها توسط نیروی انتظامی، شهرداری و سایر دستگاه های متولی این امر شد.

مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان ثبت به هنگام وقایع فوت را مهم دانست و افزود: علیرغم تذکرات و پیگیری های انجام شده متاسفانه در برخی از موارد شاهد کفن و دفن درگذشتگان در گورستان های بدون متولی و غیرمحصور در روستاها و حتی در گورستان های نایبند و نخل ناخدا در مرکز شهر بندرعباس هستیم.

وی عنوان کرد: طبق بند 2 دومین صورتجلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی در تاریخ 27 شهریور سال جاری در دفتر معاون سیاسی امنیتی استانداری مقرر شد دفتر سیاسی با مدیر کل شهری، فرمانداران ، بخشداران و شهرداران در خصوص نصب تابلو و تعیین تکلیف گورستانهای غیر محصور مکاتبه شود. همچنین شهرداری بندر عباس موظف شد در خصوص ساماندهی گورستان های غیر محصور محلات نایبند، نخل ناخدا اقدام و گزارش ارائه کند.

عسکری زاده تصریح کرد: در روستای کلاتو (تل سیاه قدیم) دارای دو گورستان غیر محصور و بدون متولی است که هیچگونه آماری در خصوص ثبت فوت به اداره ثبت احوال ارسال نمی شود، ضمن اینکه در خصوص آمار اجسادی که از سوی پزشک قانونی در منزل معاینه می شوند وهمچنین برای افرادی که اجساد آنها با هواپیما حمل می شود هیچ گونه آمار واطلاعات از مراجع ذیربط به ادارات ثبت احوال اعلام نمی شود.

وضعیت گورستان های شهرستان های استان هرمزگان محل گورستانهای غیر محصور بدون متولی دارای متولی غیر محصور محصور تعداد گورستان نام شهرستان ---------------- 1 * * 1 1 ابوموسي در کلیه روستاها غیر محصور و بدون متولی می باشند * 1 * 1 1 بستك در روستاها غیر محصور و بدون متولی می باشند شهرگوهران- شهر سردشت 4 * 4 * 4 بشاگرد در کلیه روستاها غیر محصور و بدون متولی می باشند * 2 * 2 2 بندر خمیر روستای نانگ -نایبند-نخل ناخدا- روستای کلاتو- 4 3 4 3 7 بندرعباس داخل شهر در کنار مساجد وحسینیه ها 5 1 5 1 6 فین در کلیه روستاها غیر محصور و بدون متولی می باشند * 6 * 6 6 بندرلنگه بخش دشتی ، شهر پارسیان ، محله هشام و بخش کوشکنار در سایر روستاها غیر محصور می باشند 2 2 4 * 4 پارسيان درکلیه گورستان ها در شهر و روستاها غیر محصورند 7 * 7 * 7 جاسك درشهر حاجی آباد و سایر روستاها غیر محصور می باشند 1 * 1 * 1 حاجي آباد در محله کلبر، گلستان ، مرز آباد و باغ نور و سایر روستاها غیر محصور می باشند 4 1 4 1 5 رودان در کلیه روستاها غیر محصور و بدون متولی می باشند * 2 * 2 2 قشم درمحله سلیمانی ، شیخ آباد و محله خیر آباد و سایر روستاهای شهرستان غیر محصور می باشند 3 1 3 1 4 میناب 31 19 32 18 50 کل استان

وی با اشاره به وضعیت گورستان های موجود در محلات نایبند شمالی و نخل ناخدا خاطرنشان کرد: متاسفانه در این گورستانها گاها مشاهده شده کفن و دفن به صورت سنتی انجام می شود و آمار این مراسمات به ثبت احوال اعلام نمی شود همچنین این گورستان ها مشکلات بهداشتی و روانی برای ساکنین این محلات بوجود آورده است.

وی تصریح کرد: در بسیاری از روستاها هم شاهد وجود دو قبرستان هستیم بعضا در کنار مساجد و دیگری در ورودی های روستاها. از نیروی انتظامی، فرمانداری ها و بخشداری ها خواستار ساماندهی و حل مشکل ثبت به هنگام وقایع فوت هستیم.

در روستاها شاهد آن هستیم که پس از فوت درگذشتگانشان را طی مراسم سنتی و بومی خاکسپاری می کنند. در این زمان بسیاری توجهی به اعلام فوت و آزمایشات پزشکی قانونی برای دلایل فوت ندارند.

همچنین علی علامه زاده با تاکید بر ساماندهی قبرستان ها در استان بیان داشت: دستگاه های متولی سریعا نسبت به حل این موضوع و پیگیری مصوبه ساماندهی قبرستان ها اقدام کنند تا جلوی هرگونه سواستفاده گرفته شود. همچنین می تواند به ثبت واقعه فوت و آمار صحیح جمعیتی و دلایل فوت ها در استان کمک کند.

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گزارش رضا زرگر