بازیکنان ماهان با وجود شکست خوب بازی کردند/ انتقادی به عملکرد ما وارد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادق‌زاده پس از شکست تیمش مقابل مهرام تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما در این مسابقه بهتر از دور رفت بازی کردیم، اظهار داشت:‌به نظر من در این بازی خیلی بهتر از بازی رفت بودیم و در طول کوارترهای بازی، توانستیم بسیار خوب عملک کرده و با تمرکز لازم، به کار خود ادامه دهیم.

وی افزود:‌ بازیکنان تیم ما در ابتدا تمرکز نداشتند اما رفته رفته، عملکرد آنها بهتر شد اما در نهایت بازیکنان بار دیگر تمرکز خود را از دست دادند وهمین مسئله باعث باخت ما شد.

سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان، بی‌تجربگی را عامل باخت تیم ماهان در این بازی دانست و افزود: به نظر من عامل باخت تیم ما در این بازی، نداشتن تجربه بود و ما باید کاری کنیم که بازیکنان ما به کیفیت،‌ پختگی و تجربه لازم برسند و بتوانند شرایط خود را بهبود دهند.

وی بیان داشت: تیم ما به فرصت احتیاج دارد و بازیکنان مختلف ما باید از فرصت‌هایی که برای آنها به دست می‌آید، نهایت استفاده را داشته باشند.