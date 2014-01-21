سفیران دوستی از قزوین عازم بلغارستان می شوند

طیب ملکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در صوفیه گروه اعزامی کانون استان قزوین به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران از هشتم تا 16 بهمن در بلغارستان حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه در این سفر مدیرکل، مربی و کارشناسان فرهنگی و هنری برای برگزاری هفته دوستی کودکان ایران و بلغارستان راهی پایتخت این کشور اروپایی خواهند شد افزود: برگزاری کارگاه سفال، کاردستی، کاغذ و تا، نقاشی و چاپ، عروسک سازی، اجرای نمایش حاجی فیروز و برپایی نمایشگاه محصولات فرهنگی و توانمندیهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله فعالیتهایی است که در این روزها در صوفیه انجام خواهد شد.
این مسئول، باورصادقانه و ذهن پاک کودکان را زمینه مساعدی برای ایجاد آشنایی و الفت بین دو ملت دانست ادامه داد: معرفی آداب و رسوم و اعتقادات ایرانیان از جمله عید نوروز از جمله موضوعاتی است که در برنامه ریزی این کارگاهها مورد توجه قرار گرفته است.
ملکی پور بیان کرد: به دلیل همزمان شدن هفته دوستی کودکان ایران و بلغارستان امسال با دهه فجر بخشی از برنامهها به معرفی انقلاب ایران و جشنهای ملی دهه فجراختصاص خواهد داشت.
مدیرکل کانون استان قزوین، هدف این سفر فرهنگی و هنری را شناساندن توانمندیها و فرهنگ و تمدن کهن ایران به کودکان بلغارستانی و ایجاد تفاهم، دوستی و همدلی بین کودکان دو کشور برشمرد.
ملکی پور با اشاره به این که گروه اعزامی در قالب فعالیتهای فرهنگی و هنری پیام دوستی و پاسداشت ارزشهای مشترک انسانی را از طرف بچههای ایران به کودکان و نوجوانان خواهند رساند، تاکید کرد: معرفی فرهنگ و اندیشه ایرانی میتواند در تعمیق و تحکیم رابطه فرهنگی دو کشور تاثیرگذار باشد.
نظر شما