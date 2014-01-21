350 فرصت سرمایه گذاری در مازندران شناسایی شده است

محمود شعبانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این فرصتها در بخش هایی نظیر، دامپروری، شیلات، کشاورزی، صنعت، گردشگری، انرژی و ... است.

وی اظهار داشت: کتابچه قانون سرمایه گذاری به زبان انگلیسی، فارسی، ترکی، روسی و عربی به استناد ماده 7 اصل 44 قانون اساسی و نماهنگ توانمندیهای فرصتهای سرمایه گذاری بصورت دی وی دی به زبانهای مختلف تهیه شده است.

وی عنوان کرد: همچنین توانمندیهای استان نیز به شکل های مختلف از جمله پکیج های مناظر طبیعی، تهیه ساک دستی با بسته های تبلیغاتی در مرکز خدمات سرمایه گذاری تهیه شده است.

شعبانزاده بیان داشت: همچنین دو وب سایت مرکز خدمات و ستا سرمایه گذاری استان نیز راه اندازی و فعال شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون مجوزهای سرمایه گذاری خارجی در استان گرفته شده بود و سرمایه گذار مشغول کار بود که شامل، هتل پنج ستاره، منطقه نمونه گردشگری سی سنگان، پروژه پانوراما در کلارآباد، سفره خانه سنتی در رامسر، مزرعه دانیال بابل، مزرعه مکانیزه ستاره شمال و ... از جمله آن است.

وی عنوان کرد: همچنین 17 طرح سرمایه گذاری خارجی در استان شناسایی شده که پیش از این بصورت خودسرانه توسط سرمایه گذار در حال اجرا بوده است.

شعبانزاده بیان داشت: 30 طرح ایجادی در استان از سال 89 تا 92 شامل طرح پوشش سرمایه گذار خارجی از طریق سازمان سرمایه گذاری بانکهای فنی و اقتصادی نیز در حال اجرا و بهره برداری است.

وی اظهار داشت: این طرح ها شامل تولیدات قطعات صنعتی خودرو، تولید کاغذ، تولید گچ صنعتی، تولید مواد غذایی، انواع آب معدنی، نوشابه ها، سیلوی غلات، تولید درب و پنجره ، پایانه صادراتی گل و گیاه، و ... بوده است.