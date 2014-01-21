ایران طرح آمریکایی ژنو 2 را ناکام گذاشت

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: آمریکا و اسرائیل با دعوت ایران به اجلاس ژنو 2 قصد داشتند خواست خود در برکناری بشار اسد را به ایران تحمیل کرده و ایران را در موقعیتی قرار دهند که نتایج اجلاس ژنو 1 را بپذیرد.

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر ایران در این اجلاس شرکت می کرد و نتایج ژنو 1 را نمی پذیرفت چالش هایش با کشورهای حاضر در کنفرانس افزایش می یافت و اگر شرکت کرده و ژنو یک را می پذیرفت به منافع جبهه مقاومت در منطقه ضربه می زد.

وی ادامه داد: اکنون که مردم سوریه به همراه ارتش جریان تروریست های تفکیری را عقب رانده اند آمریکا و جبهه استکبار قصد دارد با چنین طرحی از راه فریب بشار اسد را برکنار کند.

دهقان اظهار داشت: جریان استکبار از جمله عربستان، آمریکا و هم پیمانان منطقه ای شان در دو سال گذشته تلاش کردند از طریق کشتار، جنایت و ترور ارتش سوریه را شکست دهند و بشار اسد را برکنار کنند و برای دستیابی به مقاصدشان بی پروا از تروریست حمایت کردند اما امروز تمام جنایات آنها در سوریه بی نتیجه مانده است.

وی اظهار داشت: جبهه استکبار قصد دارد اهدافی که از ترور و جنگ طلبی به دست نیاورد در پای میز مذاکره به دست آورد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ژنو یک و دو جبهه استکبار به دنبال این بود که آن چه را در جنگ به دست نیاورد از طریق مذاکره به دست آورد و با دعوت از ایران برای حضور در ژنو 2 به دنبال این بودند برای دستیابی به اهداف نامشروع خود از جمهوری اسلامی ایران هم استفاده کنند.

وی افزود: برخی مسئولان نیز نوعی خوشبینی در مورد شرکت در اجلاس ژنو 2 از خود نشان دادند اما تصمیم جمهوری اسلامی در این زمینه هوشمندانه بود.

عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بان کی مون و آمریکا قصد داشتند با طرح فریب این گونه وانمود کنند که ایران با کناره گیری بشار اسد و تشکیل دولت انتقالی موافقت کرده در حالی که نه ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و نه هیچ کس دیگری نمی توانند با کناره گیری بشار اسد موافقت کنند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی متوجه این طرح فریب شد و با شرکت در اجلاس ژنو 2 رسماً مخالفت کرد و طرح آمریکایی موافقت و برکناری بشار اسد توسط ایران را ناکام گذاشت.

دهقان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده بود که بدون هیچ پیش شرطی در اجلاس ژنو 2 شرکت می کند.

به گزارش مهر، روز گذشته بان کی مون دبیرکل سازمان ملل طی نامه رسای از ایران برای حضور در اجلاس ژنو 2 دعوت کرده بود.

جان کری بارها حضور ایران در این اجلاس را منوط به پذیرفتن نتایج اجلاس ژنو یک کرده بود و با دعوت از ایران برای حضور در اجلاس ژنو 2 به گونه ای در جامعه بین الملل وانمود کردند که ایران نتایج اجلاس ژنو یک را پذیرفته اما وزارت امور خارجه اعلام کرد که نتایج ژنو یک را نپذیرفته و بدون هیچ پیش شرطی در اجلاس ژنو 2 شرکت خواهد کرد.

در پی این اقدام وزارت امور خارجه دبیرکل سازمان ملل دعوت از ایران برای حضور در اجلاس ژنو 2 را پس گرفت.