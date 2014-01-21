  1. حوزه و دانشگاه
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱

ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد تمدید شد

ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد تمدید شد

ثبت نام دوره هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد تا 5 بهمن تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلباني كه تاكنون نتوانسته اند در دوره هاي بدون آزمون اين دانشگاه ثبت نام كنند می توانند به سامانه www.azmoon.org مراجعه کنند.

داوطلبان كارشناسي پيوسته تا 10 رشته/محل و داوطلبان كارشناسي ناپيوسته يك رشته و حداكثر 10 محل دانشگاهي را مي توانند انتخاب و داوطلبان مقطع كارشناسي لازم است معدل كتبي ديپلم و مقطع كارشناسي ناپيوسته معدل مقطع كارداني خود را ثبت كنند.

متقاضیان در صورتي مي توانند در دوره هاي بدون آزمون ثبت نام كنند كه تا 30 بهمن ماه از مقطع پيش دانشگاهي (براي دوره هاي كارشناسي پيوسته) و از مقطع كارداني (براي دوره هاي كارشناسي ناپيوسته) دانش آموخته شده باشند.

 

کد مطلب 2218412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها