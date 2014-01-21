ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلباني كه تاكنون نتوانسته اند در دوره هاي بدون آزمون اين دانشگاه ثبت نام كنند می توانند به سامانه www.azmoon.org مراجعه کنند.

داوطلبان كارشناسي پيوسته تا 10 رشته/محل و داوطلبان كارشناسي ناپيوسته يك رشته و حداكثر 10 محل دانشگاهي را مي توانند انتخاب و داوطلبان مقطع كارشناسي لازم است معدل كتبي ديپلم و مقطع كارشناسي ناپيوسته معدل مقطع كارداني خود را ثبت كنند.

متقاضیان در صورتي مي توانند در دوره هاي بدون آزمون ثبت نام كنند كه تا 30 بهمن ماه از مقطع پيش دانشگاهي (براي دوره هاي كارشناسي پيوسته) و از مقطع كارداني (براي دوره هاي كارشناسي ناپيوسته) دانش آموخته شده باشند.