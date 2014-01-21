هزینه میلیاردی دانشگاه امارات برای تحقیقات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد - رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با بیان این خبر افزود: توجه به شرایط همسایه های کشور در حوزه علوم و پژوهش برای وضعیت علمی کشور بسیار ضروری است. از همین رو در این گزارش نگاهی به وضعیت اختصاص بودجه پژوهشی کشور امارات متحده عربی که به تازگی به عضویت کشورهای BRICS نیز در آمده است دارد.

وی افزود: این کشور با هزینه های گزاف توانسته است به رشد کمی و کیفی در حوزه علوم و پژوهش برسد.

مهراد خاطرنشان کرد: دانشگاه امارات متحده عربی برای 116 طرح تحقیقاتی مبلغی برابر با 39 میلیون درهم هزینه کرده است. این رقم چنانچه هر درهم را 810 تومان محاسبه کنیم برابر با 31 میلیارد و 590 میلیون تومان می شود که به هر پروژه تحقیقاتی تقریبا 272 میلیون تومان تعلق می گیرد. این طرح ها با این هدف که دانشگاه امارات متحده جزو دانشگاه های تحقیقاتی برتر جهان باشد به مرحله اجرا گذاشته شده است.

سرپرست ISC خاطر نشان کرد: دکتر علی رشید النعیمی معاون دانشگاه امارات متحده عربی بر این باور است که این دانشگاه با عزمی جدی از پژوهش و پژوهشگران به منظور شکوفایی فعالیت های علمی و تحقیقاتی و حفظ موقعیت منطقه ای و بین المللی دانشگاه در حوزه علوم و تحقیقات پشتیبانی می کند.

این استاد و پژوهشگر علم اطلاعات گفت: دانشگاه امارات متحده عربی با برقراری جوایز پژوهشی و تامین بودجه های تحقیقاتی به منظور تشویق، نوآوری و انجام پروژه های تحقیقاتی که از امتیازات آن، جامعه و دانشجویان برخوردار خواهند شد اعضای هیأت علمی را جهت انجام تحقیقات علمی تشویق می کند.

وی افزود: این دانشگاه بر این باور است که تخصیص بودجه های پژوهشی مناسب منجر به نهادینه شدن فرهنگ تحقیق و نوآوری در امارات متحده عربی خواهد شد.

مهراد با اعلام جایگاه علمی این کشور گفت: دانشگاه امارات متحده عربی از نظر رتبه بندی تایمز در ارتباط با کشورهای نوظهور علمی و اقتصادی که از این رتبه بندی تحت عنوان BRICS نام برده می شود رتبه اول کشورهای عربی و 76 جهان را به دست آورده است.