اولین ایستگاه مطالعه در خلخال راه اندازی می شود

خدابخش برسان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه طبق مصوبه نهاد کتابخانه های عمومی کشور، ایستگاه مطالعه باید در اماکن پر تردد نصب شود طبق بررسی های کارشناسان این مکان برای ایستگاه مطالعه مناسب تشخیص داده شد.

وی اجرای طرح ایستگاه مطالعه را یکی از مهمترین و موفق ترین طرح نهادهای کتابخانه های عمومی دانست و اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح دسترسی آسان به کتاب و عمومی سازی مطالعه است.

رئیس کتابخانه های عمومی خلخال ادامه داد: تلاش کتابداران این است که مردم به سهولت به کتاب دسترسی داشته و مطالعه را در هر وقت و زمان در نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه کتاب های ایستگاه برای سنین مختلف دسته بندی شده و موضوع و محتوای آنها به صورت دوره ای توسط کارشناسان مورد بازبینی قرار می گیرند، تصریح کرد: افزایش ایستگاه های مطالعه در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در این شهرستان پیگیری می شود.

برسان با اشاره به مردمی بودن این طرح و اداره آن توسط مردم متذکر شد: مردم کتابداران این کتابخانه های کوچک هستند و انتظار می رود به شکل های مختلف ما را در اجرای بهتر این طرح یاری کنند.