نیمی از خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد اردبیل فاقد سرپرست هستند

بهروز زلالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: 15 هزار و 685 نفر از خانوارهای تحت پوشش به دلیل فوت سرپرست حمایت می شوند.

وی با بیان اینکه نرخ زنان سرپرست خانوار تحت پوشش رو به افزایش است، اضافه کرد: در حال حاضر 17 هزار و 413 خانوار با سرپرستی زن اداره می شود.

به گفته زلالی پس از فوت سرپرست از کار افتادگی بیشترین نرخ خانوارها و شامل 10 هزار و 347 مورد را در بر می گیرد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این معلولیت و بیماری در دو هزار و 262 خانوار، طلاق و مفقودی در هزار و 289 خانوار و سایر موارد در 942 خانوار ثبت شده است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان افزایش آمار زنان فاقد سرپرست یکی از معضلات فرهنگی است که باید مورد توجه دستگاه های برنامه ریز قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر 30 هزار و 615 خانوار شامل 62 هزار و 530 نفر از خدمات مختلف کمیته امداد اردبیل استفاده می کنند.